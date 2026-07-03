¿De profesión: matagigantes? Paraguay se ilusiona con tumbar a Francia

Kylian Mbappé, de Francia, anota su segundo gol durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia, en Nueva Jersey, EE. UU., el 30 de junio de 2026. ( EFE )

La misión de tumbar a otro gigante el sábado en Filadelfia roza la épica. Paraguay exhibe pergaminos tras eliminar a Alemania, pero noquear a la Francia de Kylian Mbappé en octavos de final del Mundial son palabras mayores.

A pesar del nivel máximo de exigencia, el artífice de que la Albirroja se permita soñar, Gustavo Alfaro, confía en seguir convirtiendo en realidad sus utopías con una mezcla que maneja mejor que la mayoría: muros defensivos, contragolpes y aguante.

La difícil tarea, en esta ocasión, requerirá como mínimo de un esfuerzo extra y de algo de suerte, pues no es gratuito que los Bleus hayan deshojado como margaritas a Senegal (3-1), Irak (3-0), Noruega (4-1) y Suecia (3-0).

Pleno de victorias, trece goles anotados y apenas dos dianas recibidas en cuatro partidos muestran parte de la fortaleza del equipo de Didier Deschamps, el gran favorito para alzar la Copa del Mundo el 19 de julio.

Pero hay que ver jugar juntos a Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé para saber que posiblemente el planeta está frente a una selección de época.

El astro del Real Madrid, autor de seis goles, pelea con Lionel Messi el primer lugar en la tabla de artilleros, mientras que la estrella del Bayern Munich encabeza la de asistencias, con cinco.

"Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos, que salen de cualquier parte, van dirigidos adentro del arco. Entonces sabemos que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos", dijo Alfaro este viernes en Filadelfia.

- "Nada que perder" -

En busca de su tercera corona mundial, los Bleus han lustrado un engranaje ofensivo que, aunque suene increíble, no ha anotado todos los goles que debería haber marcado en Norteamérica.

Por eso serán la mayor prueba a la que la Albirroja se ha enfrentado, incluso luego de enviar a casa a la Mannschaft (1-1, 4-3) el lunes en Foxborough, cerca de Boston, con una actuación soberbia de su portero Orlando Gill en los penales.

Los tetracampeones del mundo no pudieron demoler el muro construido por Alfaro y sus hombres, que atravesaron con dificultades la fase de grupos tras debutar perdiendo 4-1 ante Estados Unidos.

Es cierto que anotarles puede ser una labor compleja, pero también es verdad que los alemanes mostraron pocos argumentos para regresar a la mesa de los grandes.

El reto de explotar el cerrojo sudamericano puede ser el desafío que Deschamps, en su última cita como DT de los galos, busca para perfeccionar a su combinado en su esperable galopar hacia la final.

Tras golear a los suecos, el exmediocampista pidió jocosamente a los periodistas que le encontraran "problemas" a su equipo para que todo no fuera "bonito y color de rosa".

"Paraguay tiene calidad y va a aprovechar al máximo su oportunidad. No tienen nada que perder", advirtió el viernes.

El seleccionador francés, de 57 años, habla desde la experiencia. Él mismo sufrió en carne propia los avatares que hacen falta para liquidar a Paraguay, cuya generación actual puede hacer daño con los atacantes Julio Enciso y Miguel Almirón.

- Calor, humedad ¿y tormenta? -

En octavos de Francia 1998, el legendario exportero paraguayo José Luis Chilavert y sus compañeros llevaron a los futuros campeones mundiales a la prórroga, resuelta únicamente por el gol de oro del defensa Laurent Blanc.

Deschamps capitaneó a ese conjunto hasta su primera estrella. Como entrenador repitió el éxito en Rusia 2018 y la gloria se le escapó contra Argentina hace cuatro años en Catar.

La necesidad de mejorar, que podría parecer falsa modestia, no es exclusiva del seleccionador francés. Mbappé también cree que los Bleus son "perfeccionables".

"Todavía vamos a trabajar para ver qué podemos mejorar", señaló el capitán, desatado en su cacería de Messi como artillero histórico de los mundiales.

El partido desigual, cuyo vencedor chocará en cuartos con Marruecos o Canadá, tendrá sin embargo un factor igualador: el clima.

Se espera que la ola de calor extremo que ha golpeado la mitad oriental de Estados Unidos afecte a Filadelfia, con temperaturas de 34°C en el momento del saque inicial (17H00 locales, 21H00 GMT).

También hay riesgo de tormentas eléctricas, lo que podría provocar la interrupción o postergación del encuentro.