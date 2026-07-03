Mohamed Salah sigue en el Mundial: Egipto elimina a Australia

El egipcio Mohamed Salah en acción durante la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Australia y Egipto, en Dallas (EE. UU.), el 3 de julio de 2026. ( EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF )

En un pulso entre dos selecciones que nunca habían ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, Egipto terminó con esa maldición histórica al vencer en penales 4-2 a Australia, tras un empate 1-1, en los dieciseisavos de final, este viernes cerca de Dallas.

Mohamed Salah y sus compañeros esperan ahora rival para octavos, que será la campeona mundial Argentina con su estrella Lionel Messi o la sorprendente Cabo Verde, que se miden este mismo viernes en Miami.

Emam Ashour había adelantado a Egipto de cabeza en el minuto 13 y Australia igualó en el 55' con un tanto en contra de Mohamed Hany, igualmente de cabeza.

El marcador ya no se movió más, ni en el resto del tiempo reglamentario ni en la prórroga, en un partido con más tensión que ocasiones y donde todo se decidió en la tanda de penales, en la que Egipto fue anotando todos sus lanzamientos, mientras que su rival se condenaba por los fallos de Harry Souttar, que envió muy alto, y Lucas Herrington, que estrelló en el larguero.

Al seleccionador australiano, Tony Popovic, le salió mal su apuesta: en el 119' sorprendió haciendo un cambio de arquero, sacando del campo a Patrick Beach para dar entrada a Mathew Ryan pensando en la tanda decisiva, pero el recién ingresado no pudo detener ninguno de los tiros de los norteafricanos desde el punto fatídico.

Beach había sido decisivo además durante el partido, especialmente permitiendo a Australia llegar a la prórroga cuando sacó de manera espectacular bajo palos un remate de cabeza de Ramy Rabia en el 90+3'.

"Hemos hecho historia"

Salah, que había estado en duda por lesión hasta el último momento, no hizo precisamente el partido de su vida pero marcó, además atreviéndose con el estilo panenka, su penal de la tanda decisiva.

"Si alguien iba a hacerlo, iba a ser yo. Tengo más experiencia que otros", explicó.

"Hemos hecho historia. Les dije a los chicos antes del partido que éste es el escenario más grande en el que se puede jugar, que no nos afectara la presión", apuntó.

El Mundial conserva así al menos unos días más a Salah, una de las superestrellas de los últimos años y que a sus 34 años está ante su última gran oportunidad de hacer algo grande con su selección, justo cuando acaba de terminar su inolvidable década prodigiosa en el Liverpool.

Asia y Oceanía se despiden

Egipto pisará así por segunda vez los octavos de final de un Mundial, pero la primera vez fue hace casi un siglo, en Italia 1934, donde el torneo comenzaba ya en esa ronda y donde los norteafricanos cayeron en ese único partido por 4-2 ante Hungría en Nápoles.

En una época más reciente, en 1990 y 2018, los egipcios no habían conseguido superar su grupo, algo que sí lograron en esta ocasión, en una edición ya histórica para una selección acostumbrada a brillar en su continente -siete veces campeona de la Copa de África, líder del palmarés- pero invisible en las citas planetarias.

Australia, que jugó los octavos del Mundial en 2006 y 2022, sigue sin ganar un cruce de eliminación directa mundialista.

"Esto es duro, pero creo que hemos mostrado al mundo que el fútbol de Australia es fuerte. Estoy hundido", admitió el seleccionador Popovic.

Su eliminación supone además la consumación de un fracaso para la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), a la que Australia está adscrita desde hace dos décadas pese a su situación geográfica en Oceanía: partió con nueve equipos representantes, de los cuales solo dos (Japón y Australia) pasaron a dieciseisavos y ambos quedaron eliminados en esta ronda.