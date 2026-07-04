Ancelotti sobre Noruega: "Es un equipo difícil, con estructura y calidad"

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, elogió este sábado a Noruega, rival de la "Canarinha" en los octavos de final del Mundial, destacando la solidez del equipo escandinavo de cara al partido de este domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

"Estoy de acuerdo en que Noruega es un equipo difícil, porque tiene estructura, calidad y una buena organización", declaró el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido.

"Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel y creo que estamos en el momento adecuado para hacerlo, porque tenemos confianza", dijo Ancelotti.

"El equipo ha mejorado desde el primer partido y sigue mejorando", añadió, asegurando que Brasil estaba teniendo un mejor manejo con la pelota que cuando empezó el Mundial, con menos errores en los pases.

Sobre el peligro que representa Erling Haaland, máximo artillero noruego, Ancelotti afirmó que no tiene un plan específico para marcarlo, ya que confía en la experiencia de sus centrales.

Próximo enfrentamiento

"No tengo que explicarle a Gabriel (Magalhães, del Arsenal), por ejemplo, cómo marcar o jugar contra Haaland, porque ya jugó contra él varias veces, o incluso a Marquinhos (del PSG)", dijo.

El ganador del duelo enfrentará por el pase a las semifinales al vencedor del partido entre México e Inglaterra, que se disputará también el domingo en la capital mexicana.

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