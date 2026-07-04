Deschamps elogia a Francia por mantener la calma ante Paraguay

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Desempeño de Francia

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, elogió a su equipo por mantener la calma en medio de una ola de calor en Filadelfia en el triunfo ante un duro Paraguay, que amenazó con frustrar el pase a cuartos de final a Kylian Mbappé y compañía.

Mbappé de penal a los 70 minutos abrió a una férrea defensa paraguaya que llevó al límite a uno de los grandes favoritos a definir la Copa.

"No fue fácil. Usaron todos los recursos posibles. Quizás no es el tipo de fútbol que lleva a la gente al estadio, jugar con esa agresividad, exagerándolo todo", dijo Deschamps a la transmisión televisiva.

El timonel celebró la "etapa superada" ya que "siempre es complicado frente a estos equipos sudamericanos".

Antes del tanto del delantero del Real Madrid había sido una tarde frustrante para los Bleus, un escenario de paridad que no se había presentado hasta ahora en Norteamérica para los vigentes vicecampeones del mundo.

Francia había anotado 13 goles en sus cuatro encuentros del Mundial antes de este, pero ante los paraguayos le costó generar ocasiones claras pese a dominar totalmente la posesión del balón.

Sus jugadores más creativos, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, lo pasaron mal ante un corrosivo equipo guaraní que buscaba otra sorpresa tras eliminar a Alemania en octavos de final.

Condiciones del partido

"Mantuvimos la concentración en nuestro juego. Fue difícil, tenían muchos hombres por detrás del balón y defienden bien", añadió Deschamps, antes de explicar que el calor reinante dificultó "jugar con intensidad y, sin eso, ellos defendieron bien".

Reacciones de Deschamps

El partido se disputó a última hora de la tarde, con temperaturas que alcanzaron los 38 grados centígrados (100 Fahrenheit) en Filadelfia.

En la conferencia de prensa, Deschamps mostró su molestia por las tres tarjetas amarillas recibidas por su equipo, mientras que ningún jugador paraguayo fue amonestado.

"No voy a criticar a Paraguay. Cada equipo puede jugar como quiera, pero podría prescindir de los insultos. Lo más importante es que no hubo incidentes al final. Lo que cuenta es que estamos clasificados", resumió.

El entrenador afirmó que tuvo que recurrir a dos de sus jugadores más fuertes para proteger al capitán Mbappé de la agresividad paraguaya en los últimos minutos del partido. "Mantuvimos la calma y eso es algo esencial".

Sobre Marruecos, su rival en cuartos de final, el timonel francés destacó que "es uno de los mejores equipos" del mundo.

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