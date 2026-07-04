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Mundial 2026
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Marruecos avanza a cuartos del Mundial al golear y eliminar a Canadá

Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi

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    Marruecos avanza a cuartos del Mundial al golear y eliminar a Canadá
    Momento de acción del partidos de 16avos. de final del Mundial 2026 de norteamérica (AFP)

    Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación.

    Los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo con un doblete de Azzedine Ounahi (50' y 82') y el tanto de Soufiane Rahimi a los 90+8' que sentenció el encuentro.

    Tras un lento arranque, las estrellas marroquíes Achraf Hakimi, del PSG, y Brahim Díaz, del Real Madrid, estuvieron inspiradas en la segunda mitad y encontraron la llave del cerco canadiense por la banda derecha.

    Canadá había intentado hacerse del partido en la primera mitad, arrinconando a sus rivales y presionando al límite. El capitán Stephen Eustaquio y el atacante Jonathan David intentaron extender la hazaña de su escuadra, que por primera vez disputaba un duelo de octavos de final.

    Marruecos logró así su segundo pase consecutivo a unos cuartos de final en un Mundial. En Catar 2022 llegaron hasta las semifinales y terminaron cuartos.

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    • Los Leones del Atlas se enfrentarán en los cuartos de final con quien resulte vencedor del duelo Francia-Paraguay de este sábado en el Philadelphia Stadium.

    Alineaciones: 

    Canadá: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moise Bombito, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg 79) - Tajon Buchanan (Jayden Nelson 87), Niko Sigur (Jonathan Osorio 87), Stephen Eustáquio (cap), Ali Ahmed (Promise David 78) - Jonathan David, Tani Oluwaseyi (Cyle Larin 63). DT: Jesse Marsch.

    Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi (cap), Issa Diop (Marwan Saadane 87), Redouane Halal, Noussair Mazraoui - Brahim Díaz, Neil El Aynaoui - Azzedine Ounahi (Samir el Mourabet 87), Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat 63), Bilal el Khannous (Chemsdine Talbi 63) - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi 22). DT: Mohamed Ouahbi.

    mav/cl

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