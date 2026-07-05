Cristiano Ronaldo reitera que este será su último mundial de fútbol

Las bromas, por momentos juguetonas, de Cristiano Ronaldo en una inusual conferencia de prensa de la Copa del Mundo terminaron en un intercambio entre la superestrella de Portugal y un reportero de Argentina.

Ronaldo aprovechó el momento, en la víspera del choque de octavos de final contra España, su rival fronterizo, para reiterar algo que ya ha dicho al menos una vez en el pasado: esta sexta Copa del Mundo para la exestrella del Manchester United y del Real Madrid será la última de su carrera.

"Lo que me queda es la gente, las personas que te aman. Comparto los hoteles con el personal, la gente latina, y esos son recuerdos espectaculares. Ayer en el vuelo había una azafata argentina. Y supe que era argentina por la forma en que me miraba: ´Supe que eras argentina por cómo me mirabas. Si desvías la mirada rápidamente, significa que no te agrada Cristiano´", comentó Ronaldo el domingo a través de un intérprete, esbozando una sonrisa.

"Quiero disfrutar al máximo de la que será mi última Copa del Mundo", continuó Ronaldo. "Ojalá que mañana no sea mi último partido. De esa manera, podrán seguir criticándome un poco más".

Ronaldo hizo comentarios similares en una entrevista televisiva a finales del año pasado, pocos meses después de que Portugal ganara el título de la UEFA Nations League con una vibrante victoria sobre España en tanda de penales.

Muchas de las preguntas para el jugador de 41 años durante la sesión de 25 minutos en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL hacían referencia a lo que todos en la abarrotada sala daban por hecho: este era el final para Ronaldo.

Antes de terminar, bromeó con los periodistas diciéndoles que lo estaban empujando hacia la puerta de salida. Sin embargo, casi cada vez que lo hacía, adoptaba un tono filosófico.

Trayectoria y logros

"No me falta nada", afirmó Ronaldo. "Dios fue muy generoso conmigo. Me dio todo lo que nunca esperé ganar, especialmente con la selección nacional. Y en lo personal, lo mismo. Así que se trata de disfrutar cada momento. No voy a ser más Cristiano o menos Cristiano porque gane la Copa del Mundo. Por supuesto, todos tenemos esperanzas, yo especialmente, y todos queremos que se den las condiciones para ganar. Pero sabemos que solo uno va a ganar".

El final de Ronaldo en los Mundiales —sea cuando sea que termine— llegará ocho años después de convertirse en el jugador más veterano en registrar un hat-trick en una Copa del Mundo, a los 33 años.

Aquello ocurrió en un empate 3-3 contra España en el debut de la fase de grupos, en un torneo donde ninguna de las dos potencias futbolísticas logró avanzar a la fase de eliminación directa.

Portugal busca avanzar a los cuartos de final por segunda ocasión consecutiva. La única otra vez que Portugal llegó más lejos fue hasta las semifinales en el debut mundialista de Ronaldo en 2006.

Ronaldo anotó el gol del empate en la victoria de Portugal por 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final. Tres de sus 11 goles en Copas del Mundo han llegado en este torneo.

Ese encuentro fue un choque de cuarentones contra el croata Luka Modric, quien disputaba su quinto Mundial a los 40 años.

"Lo que he hecho a lo largo de mi carrera es adaptarme a los matices de la edad, sabiendo que ya no soy el jugador que solía ser", señaló Ronaldo. "Pero una cosa que tengo muy clara es que nada ha cambiado, porque todavía puedo anotar un gol. Espero hacerlo mañana y, si no lo hago, espero que otros en el equipo lo consigan".