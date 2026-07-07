×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Messi
Messi

Argentina y Messi logran una dramática remontada ante Egipto y pasa a cuartos de final

Tras verse abajo 2-0 y con un penal fallado por Lionel Messi, la Albiceleste logró un regreso de locura en los minutos finales

    Expandir imagen
    Argentina y Messi logran una dramática remontada ante Egipto y pasa a cuartos de final
    El argentino Alexis Mac Allister celebra tras el gol de Lionel Messi que supuso el 2-2 durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, en Atlanta, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

    Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

    La campeona mundial llegó a asomarse al abismo cuando Egipto se adelantó 2-0 con goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en los minutos 15 y 67.

    Pero, en un lapso de cuatro minutos, Cristian Romero (79') y Lionel Messi (83') empataron el marcador y Enzo Fernández (90+2') completó la remontada que le da a Argentina el pase a cuartos, en los que enfrentará a Colombia o Suiza.

    Egipto protestó un gol anulado en la segunda parte con 0-1 a su favor y reclamó un penalti y una posible falta sobre Mohamed Salah en el origen del 3-2 de Argentina.

    Resucitando de un 2-0 en contra, Argentina derrotó este martes 3-2 a Egipto en Atlanta y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, en un triunfo celebrado entre lágrimas por Lionel Messi.

    Llanto de alegría

    Liberando la tensión, Messi rompió en llanto en el Mercedes Benz Stadium después de un partido que pudo ser el último de su legendaria carrera en el Mundial.

    Argentina, que ya había jugado con fuego ante Cabo Verde en una agónica victoria en dieciseisavos, sobrevivió a una prueba aún mayor en una tarde en la que parecía que tenía toda la suerte en contra, incluido otro penalti fallado por Messi.

    El capitán pudo colocar el empate 1-1 en el minuto 21 pero su penalti fue atajado por el arquero Mostafa Shobeir.

    El astro argentino, que ya había errado una pena máxima en la fase de grupos ante Austria, suma cuatro penales fallados en sus seis Mundiales.

    Aún así, Messi volvió a ser decisivo para Argentina anotando su octavo gol de este torneo, con el que vuelve a liderar la carrera por la Bota de Oro, y encadenando su noveno partido seguido marcando en un Mundial.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.