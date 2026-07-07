Colombia busca los cuartos de final ante Suiza con Luis Díaz como nuevo líder en ataque

El colombiano Luis Díaz celebra un gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Ghana, en Kansas City, Misuri (EE. UU.), el 3 de julio de 2026. ( EFE/EPA/AMY KONTRAS )

Llegó la hora para que Luis Suárez honre un nombre que otro delantero, el uruguayo, hizo famoso. Con Jhon Córdoba lesionado, el atacante tiene vía libre para comandar a Colombia en el duelo de octavos de final del Mundial ante Suiza, este martes en Vancouver (Canadá), a las cuatro de la tarde hora dominicana.

El jugador del Sporting de Lisboa es el llamado a guiar una ofensiva cafetera que ha producido numerosos remates a puerta (28) en Norteamérica 2026, pero que ha marcado muchos menos goles (5) que los que debería para intranquilidad de sus aficionados.

A pesar de la feria del desperdicio, el equipo que dirige Néstor Lorenzo llega invicto (tres victorias, un empate) y como una de las selecciones más sólidas al último partido mundialista en Canadá, uno de los tres anfitriones junto con Estados Unidos y México.

Nacido hace 28 años en la caribeña Santa Marta, la tierra de leyendas colombianas como Radamel Falcao García y "el Pibe" Carlos Valderrama, Suárez todavía no ha celebrado en su primera participación en una Copa del Mundo.

Su gran temporada en Portugal ilusionó a un país mentalizado en superar los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, su mejor desempeño en la máxima cita del fútbol hasta ahora.

El delantero se codeó con los grandes goleadores de los principales torneos de Europa la pasada temporada al anotar 28 goles en la liga portuguesa, una cifra liguera solamente superada por Harry Kane (36) con el Bayern Munich en la Bundesliga.

Baja que abre caminos

Desde el ocaso de Falcao, goleador histórico de la selección colombiana, con 36 tantos, la tricolor ha sufrido con la falta de gol.

La aparición de Suárez pareció remediar el problema, un mal responsable de que el equipo se ausentara del Mundial de Catar 2022, tras enlazar siete partidos seguidos sin marcar en la recta final de la eliminatoria sudamericana.

Pero el delantero caribeño no ha tenido suerte de cara al pórtico rival. En el debut, ante Uzbekistán (3-1), fue titular debido a que Córdoba tenía problemas físicos, luego entró desde el banco contra RD Congo (1-0), Portugal (0-0) y Ghana (1-0).

Córdoba se lastimó en el arranque del juego de dieciseisavos contra los ghaneses. Suárez lo sustituyó en el 8' y seis minutos después, en su acción más determinante en el torneo, dio el pase gol de la victoria a Jhon Arias.

"Parece que solo se brilla cuando anotamos gol, pero más allá de eso hay que trabajar mucho para el colectivo y no solamente ahora, sino que en los encuentros anteriores ya se venía haciendo", dijo el delantero.

Se teme que Córdoba se pierda el resto del certamen por un aparente desgarro en el aductor izquierdo, por lo que Suárez tiene el camino libre para la titular, si así lo desea Lorenzo.

El gol ya llegará

El seleccionador argentino, sin embargo, tiene otras opciones.

Las reemplazos naturales son Suárez o el polifuncional Juan Camilo "Cucho" Hernández. Pero puede apelar, aunque no es lo habitual, por situar a Luis Díaz al frente. La estrella colombiana del Bayern ha sido incisiva, pero apenas ha marcado un gol y brindado una asistencia.

"Vivimos de esos goles para llenarnos de mucha confianza. Ya va a llegar, estaré tranquilo y trabajando de la misma manera. Ya tenemos experiencia en este tipo de partidos, no me quedaré estancando ahí y lo importante es que estamos generando ocasiones de gol", destacó el extremo a ESPN tras eliminar a Ghana.

Suiza se presenta como uno de los mayores escollos que han enfrentado los colombianos, cada vez menos dependientes del talento del creativo James Rodríguez.

Los helvéticos lideraron su grupo por encima de Canadá y despacharon en la instancia anterior a la Argelia (2-0) de Riyad Mahrez.

La promesa Johan Manzambi, de 20 años, con tres goles y dos asistencias, se presenta como el mayor reto para la sólida defensa cafetera, que apenas ha concedido una diana en Norteamérica.

"Desde el primer día ha sido un jugador especial, valioso. Ha mejorado partido a partido y es muy peligroso en cada ataque", destacó el seleccionador de Suiza, Murat Yakin.

Yakin aspira a clasificar a su país por primera vez desde 1954 a cuartos de final, una instancia en que espera Argentina o Egipto.