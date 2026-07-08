El Mundial se toma una fecha libre este miércoles: luego se encienden los cuartos de final

El argentino Lionel Messi (3.º por la izquierda) celebra con sus compañeros tras marcar el gol del empate (2-2) durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, en Atlanta, EE. UU. ( EFE/EPA/RONALD WITTEK )

Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol y emociones, el Mundial se toma una tregua de apenas 24 horas antes de la fase decisiva del torneo, en el que ya sólo quedan los ocho mejores equipos, que a partir del jueves disputarán los cuartos de final.

El 11 de junio comenzaron el torneo 48 equipos, el doble que en la edición precedente en Catar, y ya se han disputado 96 de los 104 partidos previstos en competición, para dejar el número de supervivientes en ocho.

Entre ellos ya no están ni los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá, eliminados en octavos), ni campeones del mundo como Brasil, Alemania y Uruguay, ni otros equipos que habían llegado con pretensiones de llegar lejos, como Países Bajos y Portugal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/93f2ae3d6e3b53914bea9cec49d71c7abd3f4a29w-1a783b47.jpg El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, habla con su jugador Kylian Mbappé tras ganar el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, Pensilvania (EE. UU.), el 4 de julio de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

Francia impresiona, Argentina sobrevive

Sí, continúa la gran favorita al título, Francia, que causó gran impresión con su potente delantera, aunque le tocó sufrir en octavos para eliminar a una batalladora Paraguay 1-0 de penal.

También ha llegado a cuartos la campeona Argentina, que mantiene así las opciones de convertirse en la primera selección que revalida el título después de aquel Brasil de Pelé, en 1958 y 1962.

Si la remontada en la prórroga contra Cabo Verde en dieciseisavos tuvo menos épica por lo modesto del rival, la de octavos frente a Egipto fue milagrosa: Argentina perdía 2-0 a falta de once minutos para el tiempo reglamentado y acabó ganando por 3-2.

Un encuentro no exento de polémica, que ha llevado a la Federación egipcia a pedir la exclusión del árbitro en lo que resta de torneo, al que reprochan haber anulado "un gol válido" y no haber señalado un penal a favor de los Faraones.

Pero la Albiceleste ha llegado hasta aquí gracias en gran parte al genio de Lionel Messi, que a sus 39 años, sigue siendo el líder absoluto del equipo y ha marcado 8 goles en lo que va de torneo, convirtiéndose de paso en el máximo goleador de la historia del torneo con 21 tantos.

Muy lejos queda ya la cifra de 16 goles del alemán Miroslav Klose, que era el líder del goleo en Mundiales antes de que echara a rodar el balón en el Azteca el 11 de junio.

Al alemán le ha superado también un Kylian Mbappé que lidera la temible ofensiva Bleu y que ha marcado un gol menos que Messi en esta edición y 19 en total, aunque mucho más joven (27 años), pocos dudan que el francés acabará superando al argentino, sino ahora en el futuro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/d12fd58c65bdf66c6dcd1deb131b8d3802f7337aw-77b30010.jpg Erling Haaland (L) of Norway in action against Gabriel Magalhaes of Brazil during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Brazil against Norway, in New Jersey, USA, 05 July 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)

Lucha por la Bota de Oro

La lucha por la Bota de Oro se ha convertido en uno de los grandes atractivos del torneo. En la pugna, junto a Messi y Mbappé, está Erling Haaland, que con 7 goles ha llevado a Noruega a los cuartos, Harry Kane suma 6 con Inglaterra y tampoco se puede olvidar a Jude Bellingham, Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal, todos con cuatro tantos y que siguen en el torneo.

"Son como tiburones. Huelen la sangre y marcan", resumió el seleccionador inglés Thomas Tuchel para referirse a esta pelea.

El récord de goles en una sola edición, los 13 anotados por el francés Just Fontaine en 1958, podría estar en peligro de aquí al final del torneo.

De los equipos que llegaron a Norteamérica con el cartel de favorito, también sigue España, que ha ido de menos a más en el torneo hasta eliminar en octavos a Portugal y despedir a Cristiano Ronaldo en su mejor partido hasta el momento.

E Inglaterra, que con los goles de sus dos grandes estrellas, Kane y Bellingham, volverá a pelear por un título que se le resiste desde 1966.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/79ed5937bc7585379222984b6ac3c02e5ede61e7w-1e142dc5.jpg Jude Bellingham (c-abajo) de Inglaterra anota un gol este domingo, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca, en Ciudad de México. (EFE/ MARIO UZMAN)

España e Inglaterra

A priori, estos cuatro equipos (Argentina e Inglaterra por un lado y Francia y España por el otro) deberían disputar las semifinales, pero el fútbol ha cambiado y cada vez es más frecuente ver a equipos con menos pedigrí llegar lejos en los torneos.

De los otros cuartofinalistas, sólo Marruecos y Bélgica (rivales de Francia y España respectivamente) han llegado a jugar una semifinal mundialista, mientras que Suiza no llegaba a esta instancia desde la edición que organizó en 1954 y Noruega nunca había pasado de octavos.

Seis europeos, un africano y un sólo representante del otrora pujante fútbol sudamericano se enfrentarán a partir del jueves por ver quién disputará la final en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, el 19 de julio.