Mbappé-Hakimi, un "bromance" contra viento y marea

Kylian Mbappé (10) levanta a Achraf Hakimi (2) durante la semifinal del Mundial de 2022. ( AFP )

Los capitanes de Francia, Kylian Mbappé, y de Marruecos, Achraf Hakimi, mantienen una profunda amistad desde que se conocieron en el PSG en 2021. La relación ni siquiera ha tambaleado por la acusación de violación que pesa sobre el defensa de los Leones del Atlas.

El par de amigos luchará por el pase a la semifinal del Mundial de 2026 el jueves en Foxborough, cerca de Boston.

Cuando el lateral derecho aterrizó en París procedente del Inter de Milán, el entonces entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, fue a ver al entonces joven delantero, que había llegado al club cuatro años antes.

El actual seleccionador de Estados Unidos pidió a Mbappé que recibiera a Hakimi, de la generación de 1998 como él, y que facilitara su integración en el equipo.

El marroquí, nacido en España y criado en Getafe, en la periferia de Madrid, no hablaba francés en ese momento. Mbappé, que ya soñaba con jugar en la liga española, tenía una buena base de castellano y la conexión entre ambos surgió de inmediato.

A base de desenfrenados partidos de videojuegos, en total sintonía y compartiendo las mismas aficiones, los dos se vuelven inseparables: restaurantes, salidas, vacaciones... en menos de cinco años, no hacen nada el uno sin el otro.

Ni siquiera un partido de fútbol interrumpe sus conversaciones.

En el programa The Bridge del mediocampista galo Aurélien Tchouaméni, emitido en abril, el capitán francés contó cómo el par de amigos planificó sus próximas vacaciones en plena semifinal del Mundial de 2022 entre Francia y Marruecos, vencida 2-0 por los Bleus.

"Incluso, durante el torneo, nos llamábamos todos los días, jugábamos a la Play (PlayStation)", reveló.

- Vacaciones, PlayStation y concierto -

La marcha estruendosa de Mbappé al Real Madrid en 2024 no rompió los lazos. Los dos jugadores estaban tan unidos que durante mucho tiempo circuló el rumor de que Hakimi ficharía por los merengues al mismo tiempo que el capitán francés.

Según varios medios, cuando en 2023 Hakimi fue objeto de una investigación por violación, sus abogados llamaron al astro galo a testificar para defender su integridad, un testimonio torpe que no convenció a la fiscalía.

La remisión a juicio por violación de Hakimi fue confirmada en apelación el 19 de junio, en plena Copa del Mundo y justo cuando Marruecos disputaba ese mismo día su segundo partido de la fase de grupos ante Escocia.

El defensa ha recurrido en casación una causa que refuta desde el inicio del procedimiento. Pero eso no ha debilitado los lazos entre los dos futbolistas.

Mbappé se desplazó a Rabat, a finales del año pasado, para asistir al partido de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Malí para apoyar a Hakimi. Portó la camiseta del propio lateral.

Algunos meses antes, en julio, ambos viajaron a Puerto Rico, donde se les vio, entre otras cosas, en un concierto de Bad Bunny. Poco antes se habían enfrentado en semifinales del Mundial de Clubes en Estados Unidos, con victoria del PSG por 4-0 ante el Madrid.

El capitán francés fue preguntado sobre su reencuentro con su amigo tras la angustiosa victoria en octavos frente a Paraguay (1-0).

En pleno césped del estadio de Filadelfia, el 10 de los Bleus aseguró estar convencido de que Hakimi ya le habría enviado un mensaje para preparar su próximo duelo.

En Foxborough habrá un ganador y un derrotado, pero ningún rencoroso. Y el pase por las semis quizá les permita a los dos amigos decidir su próximo destino común.