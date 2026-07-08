¿Argentinofobia? El mundo mira con sospecha el camino de Argentina en el Mundial

¿Dejó el último partido de Argentina contra Egipto suficiente evidencia para establecer fríamente que el organizador de la Copa Mundial de Fútbol 2026, FIFA, favorece a Argentina? "El Mundo entero no se ha equivocado, esto va más allá de una acción que comenzó en el partido contra Argelia", aseguran expertos en cadenas como FOX; mientra que en la radio española Cope consideraron el partido contra Egipto "uno de los mayores atracos de la FIFA".

En la cadena ESPN aseguraron tras el partido contra Egipto "el VAR está matando al fútbol". Todo esto se refiere a los encuentros en los que Argentina ha resultado favorecido.

Lamentablemente la defensa del título de Argentina en el Mundial 2026 ya no se discute solo en términos de fútbol; sino que el VAR y los árbitros han robado protagonismo al juego. Desde la fase de grupos hasta los octavos de final, el campeón del mundo ha avanzado entre goles de Lionel Messi, remontadas dramáticas, jugadas espectaculares que ahora quedan empañadas.

¿Hay una campaña deliberada contra el campeón o la FIFA enfrenta un problema real de credibilidad arbitral tanto en el VAR como en la cancha?

No hay hechos fehacientes de que FIFA o los árbitros hayan favorecido deliberadamente a Argentina. Pero sí hay una acumulación de episodios que alimenta la sospecha: una posible roja a Messi no sancionada ante Argelia, la cantidad de penales pitados a favor de la Albiceleste en comparación con sus rivales directos y el resto del torneo, quejas formales de rivales, reclamos de técnicos y un cuadro eliminatorio que evitó, al menos hasta cuartos de final, cruces directos contra gigantes como Francia, España, Portugal, Alemania o Brasil.

Controversias arbitrales

El primer ruido ocurrió en el debut. Argentina venció 3-0 a Argelia con triplete de Messi, pero la Federación Argelina presentó una queja ante la comisión arbitral de FIFA por el desempeño del árbitro Szymon Marciniak. Según Reuters, la protesta hizo referencia particular a una acción del primer tiempo en la que Messi pisó la pantorrilla del capitán argelino Aissa Mandi.

El atacante argentino no fue sancionado y luego completó su triplete. Reuters reportó que hinchas argelinos pidieron su expulsión y que la jugada desató un debate en redes sobre si el estatus de Messi influyó en la falta de castigo.

La controversia creció porque la acción fue comparada con otras jugadas que sí terminaron en roja durante el torneo. El técnico de Sudáfrica, Hugo Broos, citado por Reuters, usó el caso Messi para cuestionar la suspensión de tres partidos impuesta a Themba Zwane.

"Cuando veo lo que pasó con Messi, no estoy de acuerdo con lo que pasó con mi jugador", dijo Broos, quien aclaró que no quería ver expulsado a Messi, pero sí preguntó cuál era la diferencia entre ambos incidentes.

India Today también reseñó que Argelia reclamó ante FIFA por la jugada sobre Mandi y citó a una fuente de la federación argelina que sostuvo que la acción "merecía una tarjeta roja". El medio recordó que ni el árbitro ni el VAR intervinieron, pese a los reclamos de los jugadores argelinos.

Después vino Austria. Argentina ganó 2-0, otra vez con Messi como figura, pero el técnico Ralf Rangnick dejó una frase que mantuvo vivo el debate. El entrenador austríaco cuestionó el primer gol argentino y dijo que habría pedido al cuarto árbitro hacer lo mismo que hizo antes del penal: revisar la jugada. Según Rangnick, "todos vieron" una falta sobre Xaver Schlager en la acción previa. Aun así, el técnico reconoció la dimensión de Messi: "No necesita muchas situaciones para decidir un partido", afirmó.

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El partido contra Jordania tuvo menos ruido, pero sí dejó otro dato que suma al expediente estadístico: Argentina recibió un penal en el partido que ganó 3-1. Lautaro Martínez convirtió desde los once pasos.

El técnico Jamal Sellami no cargó contra los árbitros, sino contra los errores propios. Dijo que, frente a los campeones del mundo, "los errores cuestan", aunque también destacó que Jordania fue la única selección que le marcó a Argentina en la fase de grupos.

En dieciseisavos, Cabo Verde llevó al límite al campeón. Argentina ganó 3-2, pero volvió a dejar dudas futbolísticas, más que arbitrales. El técnico caboverdiano Bubista habló con orgullo de su equipo y dijo que sus jugadores actuaron con "dignidad y coraje".

También afirmó que querían mostrar su identidad y competir "en igualdad de condiciones", una frase que, aunque no fue una denuncia arbitral, encaja en el clima de sospecha que ya rodeaba el trayecto argentino.

La explosión llegó en octavos contra Egipto. Argentina perdía 2-0 y estaba a 11 minutos de quedar eliminada. Luego llegaron los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández para una remontada 3-2. Reuters describió la victoria como una reacción dramática del campeón, pero también reportó que Egipto terminó indignado por el arbitraje.

Reacciones y críticas

La Federación Egipcia criticó el uso del VAR y dijo que varias decisiones influyeron directamente en el resultado. El punto central fue un gol anulado a Mostafa Zico, cuando Egipto ganaba 1-0, por una falta detectada en la jugada previa.

Luego, en los minutos finales, los egipcios reclamaron un penal antes del contragolpe que terminó con el gol decisivo de Argentina. Reuters citó críticas de exjugadores y comentaristas como Rob Green, Alan Shearer, Ian Wright y Jamie Carragher, quienes cuestionaron la consistencia del VAR.

El técnico egipcio, Hossam Hassan, fue mucho más directo. "Hemos sido engañados injustamente; hemos sufrido una injusticia", dijo tras la derrota, según Al Jazeera.

También afirmó que a Egipto no se le mostró "respeto ni fair play" y denunció que un penal no fue revisado por el VAR. En declaraciones a BeIN Sports, Hassan fue más lejos: "Quizás querían mantener a los campeones del mundo en la competencia. Quizás querían que Messi siguiera en carrera".

El balance arbitral fortalece la percepción. Desde la fase de grupos hasta octavos, Argentina recibió tres penales a favor: ante Austria, Jordania y Egipto. Sus rivales no recibieron ninguno en esos cinco partidos.

Partido Penales a favor de Argentina Penales a favor del rival Amarillas Argentina Amarillas rival Argentina 3-0 Argelia 0 0 0 0 Argentina 2-0 Austria 1 0 2 2 Jordania 1-3 Argentina 1 0 0 3 Argentina 3-2 Cabo Verde 0 0 1 1 Argentina 3-2 Egipto 1 0 0 4 Total 3 0 3 10

En tarjetas amarillas, la diferencia también llama la atención: Argentina acumuló tres, mientras sus rivales sumaron diez. Las fichas de FIFA registran 0-0 en amarillas ante Argelia, 2-2 ante Austria, 1-1 ante Cabo Verde y 0-4 ante Egipto; en el caso de Jordania, reportes del partido consignan tres tarjetas para el rival y ninguna para Argentina.

La otra parte del debate está en la llave. Con el nuevo formato de 48 selecciones, avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que abre una ronda adicional de 32 equipos antes de los octavos. FIFA explica que los dos equipos con más puntos de cada grupo pasan a dieciseisavos junto a los mejores terceros.

Análisis de la llave

Ahí Argentina también quedó bajo la lupa. Mientras su camino fue Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto, otras potencias tuvieron cruces más cargados. NDTV Sports calificó el recorrido argentino como "posiblemente el más fácil" hacia la final y contrastó su lado del cuadro con el de selecciones como Francia, Portugal, Alemania, Países Bajos, España y Bélgica, que quedaron en una zona más comprimida con duelos de peso desde rondas tempranas.

Los cruces posteriores refuerzan esa lectura. Sky Sports muestra que, ya en cuartos, Argentina enfrentará a Suiza, mientras Francia jugará contra Marruecos, España contra Bélgica y Noruega contra Inglaterra. El ganador de Argentina-Suiza irá a una semifinal contra Noruega o Inglaterra, mientras del otro lado del cuadro se cruzan Francia/Marruecos contra España/Bélgica.

El cuadro responde al formato y a los resultados del torneo. Sin embargo, cuando un campeón avanza con penales a favor, pocas tarjetas, rivales que reclaman, técnicos que cuestionan decisiones y una llave más despejada que la de otros candidatos, el debate deja de ser solo futbolístico.

Para los defensores de la Albiceleste, el ruido es consecuencia natural de ser el campeón del mundo y de tener a Messi como figura global.