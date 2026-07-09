El inglés Jarell Quansah recibe dos partidos de sanción por su roja ante México

Jarell Quansah (d) de Inglaterra reacciona al recibir tarjeta roja este domingo, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca en la Ciudad de México, México. ( EFE/ JOSÉ MÉNDEZ )

El defensor inglés Jarell Quansah, expulsado en los octavos de final del Mundial ante México, fue castigado este jueves con dos partidos de suspensión, por lo que será baja en el próximo duelo de cuartos frente a Noruega.

Esta suspensión agrava los problemas de los Tres Leones en el puesto de lateral derecho, ya que el único especialista, Reece James, se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión muscular.

El regreso de James para el duelo del sábado ante Noruega en Miami no está confirmado, después de que estuviera también ausente del entrenamiento de Inglaterra el miércoles en Kansas City.

Quansah, jugador del Bayer Leverkusen de 23 años, fue expulsado en el minuto 54 del duelo ante México en el estadio Azteca por una dura plancha a Jesús Gallardo.

Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro iráni Alireza Faghani le mostró la tarjeta roja directa.

Inglaterra, que dominaba entonces por 2-1, terminó resistiendo ante México con un jugador menos y avanzando por marcador de 3-2.

La sanción de dos partidos a Quansah, dictada este jueves por el Comité Disciplinario de la FIFA, implica que se perderá el choque contra Noruega y, en caso de victoria de Inglaterra, las semifinales frente a Argentina o Suiza.

Así ha sido el mundial inglés

La selección de Inglaterra ha tenido una campaña sólida y dominante en el Mundial 2026 bajo la dirección técnica del alemán Thomas Tuchel.

El conjunto de los Three Lions superó la fase de grupos de manera invicta dentro del Grupo L, registrando victorias claves frente a Croacia y Panamá, además de un disputado empate contra la selección de Ghana.

En las instancias de eliminación directa, el combinado inglés dejó en el camino a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, y luego protagonizó un electrizante partido en los octavos de final al eliminar al coanfitrión México.

En ese encuentro, el equipo resistió con diez hombres en los minutos finales y contó con una actuación consagratoria de Jude Bellingham, quien anotó un doblete.

El poder ofensivo de los ingleses ha estado comandado por su capitán Harry Kane, quien acumula seis goles en el torneo y se mantiene en la pelea por la Bota de Oro.