Fact check en 7 puntos: lo que realmente se sabe del supuesto romance de Mbappé con Ines Rau

La historia del delantero francés con la modelo volvió a moverse en redes con el mismo gancho de siempre debido al partido de Francia contra Marrecos en la Copa del Mundo 2026: Kylian Mbappé y una supuesta relación con Ines Rau, modelo francesa y mujer transgénero. Pero una cosa es que el tema sea viral y otra que esté confirmado.

Aquí va el fact check.

1. ¿De quién se habla?

La persona mencionada es Ines Rau, modelo francesa reconocida internacionalmente por haber sido la primera Playmate abiertamente transgénero de Playboy, hecho reportado por CBS News en 2017.

2. ¿Cuándo empezó el rumor con Mbappé?

El rumor se originó mediáticamente en 2022, después de que Mbappé y Rau fueran vinculados por apariciones durante el Festival de Cannes y fotos en un yate. AS reseñó el caso como una supuesta relación, pero precisó que ninguno de los dos confirmó públicamente el vínculo.

3. ¿Fueron pareja oficialmente?

Estado actual del caso

No hay confirmación pública. Ese es el punto clave. Ni Mbappé ni Ines Rau han dicho públicamente que hayan sido pareja. La información disponible se sostiene en fotos, publicaciones de prensa rosa y especulación mediática, no en una declaración de los protagonistas.

4. Entonces, ¿qué se puede afirmar?

Lo correcto es decir: Mbappé fue vinculado en 2022 con Ines Rau.

Lo incorrecto, al menos con la información disponible, es decir: Mbappé tuvo una relación confirmada con Ines Rau.

5. ¿Mbappé ha hablado de su vida amorosa?

Sí, pero sin confirmar nombres. En diciembre, durante una entrevista en el programa francés Clique, Mbappé dijo que en el pasado había estado enamorado y que esperaba estarlo otra vez, pero no afirmó estar en una relación en ese momento, según reseñó Le Parisien.

6. ¿Tiene pareja actual?

No hay una pareja confirmada oficialmente. Medios como El País y ELLE han reseñado rumores que vinculan a Mbappé con la actriz española Ester Expósito, a partir de fotos y apariciones públicas. Pero ambos medios señalan que ni Mbappé ni Expósito han confirmado públicamente una relación.

7. ¿El tema de Ines Rau quedó en el olvido?

En términos informativos, sí quedó sin desarrollo nuevo verificable. El episodio sigue reapareciendo en redes porque mezcla fútbol, farándula, morbo y desinformación, pero no hay datos recientes que cambien lo esencial: fue un rumor de 2022, no una relación confirmada.

Veredicto

La afirmación "Mbappé fue novio de Ines Rau" no está comprobada.

La versión verificable es esta: Mbappé fue relacionado en 2022 con la modelo transgénero Ines Rau, pero ninguno de los dos confirmó la relación. Actualmente, tampoco existe una pareja oficial confirmada del futbolista.