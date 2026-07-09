Argentinos no bajan las pulsaciones tras la remontada ante Egipto

Vestido de prócer en un acto escolar, un niño se salió del libreto este jueves para gritar vivas por Messi y la selección: dos días después de la épica remontada ante Egipto, los argentinos aún recuperan el aliento y preparan los desfibriladores para el sábado ante Suiza por cuartos del Mundial.

"¡Vamos Argentina, aguante selección, aguante Messi, vamos por la cuarta!", gritó el niño durante una celebración escolar por el día de la Independencia este 9 de julio, según un video en redes que resume la fiebre que atraviesa este país campeón del mundo.

Impacto en la salud

El infartante 3-2 del martes, con tres goles argentinos en el tramo final para dar vuelta un 0-2, dejó a los hinchas en una suerte de resaca futbolera que persiste: se repasan jugadas, se comparten memes y circulan imágenes de un juego que pasó de tragedia inminente a euforia total.

Incluso el Hospital de la Universidad de Buenos Aires (UBA) emitió recomendaciones el miércoles para personas con enfermedades cardíacas "ante la intensidad emocional que generan los encuentros del torneo en el que participa la Selección Argentina".

El presidente de información de Google, Nick Fox, explicó este jueves en X que, durante el récord de uso del buscador generado por el partido, la principal consulta fue "argentina vs egipto".

Reacciones sociales

La parálisis nacional tuvo incluso registro eléctrico. Según la distribuidora de electricidad CAMMESA, la demanda cayó con fuerza durante el partido y tuvo un breve repunte en el entretiempo, cuando millones de argentinos aprovecharon la pausa para hacer alguna otra tarea.

En las últimas horas se viralizó además el video de un vuelo, que tuvo lugar durante el partido del martes, en el que el piloto pidió por altoparlante "un minuto de silencio para Egipto, que está muerto". Los pasajeros, muchos con la camiseta albiceleste, saltan y festejan con euforia.

Otros videos muestran a un chofer que detuvo su autobús para abrazarse con los pasajeros tras el gol del triunfo; a desconocidos que se abrazan cerca del Obelisco de Buenos Aires; y a un grupo de hinchas que convirtió un pequeño montacargas en tribuna improvisada.

En uno se ve a un joven leyendo la Biblia tras el empate argentino. "Seguí leyendo", le gritaban otros a su lado mientras veían avanzar el ataque argentino que termina en el gol de la victoria de Enzo Fernández.

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