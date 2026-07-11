Paolo Maldini, nuevo director técnico de la Federación Italiana de Fútbol

El emblemático excapitán del AC Milan Paolo Maldini fue nombrado este sábado director técnico de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), dentro del proceso de reconstrucción motivado por el fiasco de la selección Azzurra, que no logró clasificarse al Mundial 2026.

"Con gran satisfacción, el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, anuncia que Paolo Maldini aceptó el puesto de director técnico de la Federación", indicó la entidad que dirige el fútbol italiano en un corto comunicado.

Situación actual

El brasileño Leonardo, exdirector deportivo del PSG y del AC Milan, estará al lado de Paolo Maldini en calidad de asesor.

La primera misión de Maldini será dar impulso a un equipo hundido anímicamente después de quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, ya que Italia tampoco logró boleto a las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que su última participación en el gran torneo del fútbol se remonta a Brasil 2014, donde fue además eliminada en la fase de grupos.

El único gran éxito de Italia desde entonces fue el título en la Eurocopa en 2021, pero ello no ha evitado que el país haya perdido su estatus en la élite del fútbol internacional.

Futuro seleccionador

Giovanni Malago fue elegido a finales de junio como nuevo presidente de la FIGC, que tiene como principal urgencia nombrar un nuevo seleccionador que reemplace a Gennaro Gattuso, que abandonó el puesto después de que Italia perdiera el repechaje de acceso al Mundial 2026 ante Bosnia-Herzegovina, a finales de marzo.

Suena con insistencia como posible nuevo seleccionador Antonio Conte, que ya ocupó el puesto entre 2014 y 2016, y que está actualmente sin club desde su salida del Nápoles al término de la última temporada.

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