Argentina se gana las semifinales ante Inglaterra con otro calvario

Julián Alvarez celebra el segundo gol de Argentina en el partido ante Suiza de cuartos de final ( AFP )

Con dos agónicos goles en la prórroga, la Argentina de Lionel Messi derrotó este sábado 3-1 a Suiza en Kansas City y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que vivirá un duelo de alta tensión contra Inglaterra.

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que se había llegado al tiempo extra y Lautaro Martínez terminó de noquear en el 120+1 a una Suiza que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 72.

Argentina, abonada al sufrimiento en este Mundial, disputará el miércoles las semifinales del Mundial contra Inglaterra, un día después de que Francia y España choquen en la otra llave.

Messi vivirá así su primer duelo mundialista frente a Inglaterra justo 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, firmara su obra cumbre al marcarle un doblete de tantos a la escuadra británica conocidos como el Gol del Siglo y la Mano de Dios.

Por primera vez, Messi se quedó este sábado sin anotar en el torneo y se mantiene como máximo artillero con ocho tantos, los mismos que el francés Kylian Mbappé.

La estrella del Inter Miami, de 39 años, sí llegó a 10 asistencias en Mundiales con el tiro de esquina que Alexis Mac Allister cabeceó a gol en el minuto 10.

Argentina consiguió alargar el probable último Mundial de Messi al menos un partido más pero lo volvió a hacer con otro suplicio como el de los dos triunfos anteriores ante Cabo Verde y Egipto.

- Argentina sólo sabe sufrir -

Desarrollo del partido

Argentina regresaba a Kansas City, escenario de su prometedor debut ante Argelia (3-0), con el orgullo tocado después de un preocupante inicio de eliminatorias.

Aunque Egipto les dominó por dos goles hasta 11 minutos del final, Scaloni repitió este sábado alineación por apenas cuarta vez en su mandato.

A Argentina le costó otra vez imprimir ritmo a la pelota y, como siempre, no se hizo presente en el marcador hasta que apareció Messi.

El Diez envió un tiro de córner al corazón del área suiza donde Mac Allister se elevó entre Embolo y Djibril Sow, dos torres que le sacan más de 10 centímetros de altura.

El cabezazo del volante del Liverpool sobrepasó a Gregory Kobel y provocó el júbilo de los 69.000 hinchas del Arrowhead Stadium, que confiaban en un triunfo al fin sin angustias.

Alentada por unos pocos cientos de aficionados, Suiza tuvo que remar desde atrás por primera vez en el torneo y con la sensible baja por lesión de su joven motor, Johan Manzambi.

Argentina se dedicó a esperar en su campo propio y sólo permitió una llegada con peligro suiza antes del descanso, solucionada con una providencial salida del arquero Emiliano Martínez ante Embolo.

Decisiones arbitrales

- Expulsión por simulación -

El juego reservaba sus mayores emociones para la prolongación. Dibu frenó los primeros embates pero Suiza siguió llamando a la puerta hasta encontrar el empate en el minuto 67.

Ndoye, su jugador más peligroso, irrumpió por la banda izquierda, hizo una pared con Ricardo Rodríguez y batió por abajo al carismático portero argentino.

Argentina temía ser ahora la víctima de una remontada pero recibió una ayuda involuntaria de Suiza cuando Embolo fue expulsado una confusa acción resuelta con intervención del VAR.

El árbitro le mostró primero una tarjeta amarilla a Leandro Paredes por una entrada a Embolo pero, tras revisar el monitor, resolvió que el suizo simuló la caída y le mostró a él la amarilla.

Embolo, que ya estaba amonestado de la primera mitad, se retiró desolado al banco después de que sus compañeros protestaran la decisión arbitral.

Los europeos se atrincharon entonces en busca de una tanda de penales como la de su triunfo de octavos ante Colombia, mientras las gradas trataban de empujar a la Albiceleste.

Gregor Kobel resistió los intentos de Messi, Mac Allister y Thiago Almada hasta que Julián Álvarez, que estaba firmando otra gris noche, clavó un espectacular remate desde fuera del área en toda la escuadra suiza.

Fue el primer gol en el torneo de La Araña y no pudo ser más valioso. El otro ariete, Lautaro Martínez, se reivindicó con el tercer gol al contragolpe que desató la fiesta de los jugadores argentinos frente a la tribuna.

gbv/ag