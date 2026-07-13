Racismo, fútbol y poder: el Mundial 2026 enfrenta a políticos de varios países

Jugadores de Francia celebran un gol de Ousmane Dembélé, en un partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Marruecos en el estadio Gillette en Foxborough (Estados Unidos). ( EFE )

El deporte, presente en diversas culturas y países, ha sido una práctica que reúne a millones de personas con un mismo propósito: disfrutar de los partidos y apoyar a sus equipos favoritos. Esto ocurre en disciplinas como el baloncesto, el boxeo, el voleibol, el tenis y, especialmente, el fútbol, considerado uno de los deportes con mayor audiencia a nivel mundial.

Sin embargo, detrás de la emoción que genera la competencia deportiva también existen desafíos que superan el simple apoyo a un equipo. El problema aparece cuando el fanatismo cruza la línea del respeto, la tolerancia y la empatía y. con ello, salta al enfrentamiento entre jugadores y políticos.

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Servicio de Protección en Redes Sociales detectó miles de publicaciones ofensivas que incluían mensajes racistas y discriminatorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/dl-para-notas-fotos--42-3aa96116.png Estadísticas del Servicio de Protección en Redes Sociales sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026. (CAPTURA DE PANTALLA A LA PGINA DEL SERVICIO DE FIFA)

La FIFA señaló en su página oficial que los insultos racistas han aumentado en los últimos años y representan una amenaza constante para los jugadores. Según los datos difundidos por la organización, las publicaciones ofensivas crecieron en comparación con la Copa Mundial de 2022, cuando se registraron miles de comentarios abusivos contra futbolistas y selecciones.

Cuando las ofensas llegan a altos mandos

Los ataques derivados del fanatismo no se han limitado a las redes sociales. En algunos casos, han llegado hasta figuras públicas, autoridades y representantes políticos.

La situación ha generado pronunciamientos de funcionarios de distintos países y, en ocasiones, algunos dirigentes también han quedado en el centro de la controversia.

Pocos días antes del partido de semifinales entre España y Francia en el Mundial 2026, el expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy escribió en una columna de opinión que la selección francesa contaba con "una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

La frase generó polémica porque algunos sectores interpretaron que hacía referencia al origen familiar de varios futbolistas franceses, muchos de ellos descendientes de inmigrantes africanos, aunque hayan nacido en Francia y tengan la nacionalidad francesa.

Ante la controversia, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, respondió que Francia no tiene color de piel y calificó esas afirmaciones como racistas.

"De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas", declaró en una entrevista televisiva.

El Gobierno francés también calificó el comentario como "inaceptable". Además, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, afirmó que se trataba de un "tufo de racismo intolerable".

Al debate se sumó el ministro español de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien recordó que en el Mundial debe "ganar el mejor y perder el racismo".

"España tiene también jugadores que eran de otros países que ahora tienen nuestra nacionalidad; a mí me alegra que esa pluralidad suponga un avance", expresó el ministro, quien cuestionó este tipo de pensamientos.

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Jugadores y entrenadores afectados por ataques

Otros casos relacionados con el fanatismo han involucrado a figuras del fútbol internacional. Entrenadores como Sebastián Beccacece y Marcelo Bielsa, así como jugadores como Jáminton Campaz, Crysencio Summerville y Justin Kluivert, fueron mencionados entre las personas que recibieron fuertes críticas tras los resultados de sus selecciones en el Mundial 2026.

Algunos denunciaron insultos en redes sociales e incluso hostigamientos provenientes de las gradas durante los encuentros.

Ante esta situación, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) solicitó investigar amenazas contra uno de sus jugadores y rechazó "de manera categórica las amenazas contra la vida y la integridad" del futbolista.

De igual manera, la Federación Neerlandesa de Fútbol presentó una denuncia formal contra personas que difundieron mensajes racistas en redes sociales contra jugadores de la selección de Países Bajos después de la eliminación del equipo frente a Marruecos.

El alcance de figuras políticas

Otro episodio que generó debate ocurrió con la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Después de que Francia eliminara a Paraguay 1-0 en los octavos de final, la legisladora publicó un mensaje ofensivo contra el futbolista francés Kylian Mbappé en la red social X.

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", publicó la senadora en su red social X.

Sus declaraciones fueron criticadas por sectores que las consideraron racistas y discriminatorias. Posteriormente, el jugador respondió señalando que ese tipo de expresiones no correspondían al cargo que ocupaba la senadora. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también manifestó su apoyo al futbolista y condenó los ataques.

Este lunes la vicegobernadora de Argentina, Hebe Casado, fue declarada "persona non grata" por la Embajada de Francia en ese país tras la funcionaria criticar duramente la seleecion francesa de fútbol durante el mundial.

En el partido de Francia y Paraguay, Casado calificó a la selección francesa como un "equipo africano flojo de modales" y expresó rechazo hacia el futbolista francés Kylian Mbappé.

El embajador francés en Argentina, Romain Nadal, sostuvo que el mensaje de la funcionaria ataca los valores y es discriminación, por lo que, a su juicio, no es una simple opinión.

Por el caso, la vicegobernadora no podrá participar en actividades de cooperación con la representación francesa mientras mantuviera esa postura. Pese a la defensa de Francia, Casado argumentó que sus palabras no fueron racistas, sino que forman parte del "folklore futbolero".

Estos casos forman parte de un debate más amplio sobre cómo el fanatismo puede superar los límites del deporte y convertirse en un problema social.

La rivalidad deportiva, cuando pierde el respeto por el otro, puede transformarse en discursos de odio que alcanzan incluso a instituciones, gobiernos y figuras públicas.

La lucha contra el odio en el fútbol

Ante esta problemática, la FIFA ha impulsado campañas y programas de prevención destinados a combatir el racismo y la discriminación dentro del fútbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/dl-para-notas-fotos--43-8b6fb725.png Alto al odio protejamos el Fútbol, campaña de la FIFA. (CAPTURA DE PANTALLA A PÁGINA FIFA.)

El 17 de junio, la federación y representantes de distintos sectores se reunieron en Atlanta, Estados Unidos, para analizar soluciones frente al discurso de odio y promover acciones contra la discriminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/dl-para-notas-fotos--44-a2bd950a.png No a la discriminación, campaña en medio de un juego. (CAPTURA DE PANTALLA A PÁGINA DE LA FIFA)

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó ante las 211 federaciones miembro que se han logrado avances "reales y significativos", aunque advirtió que la lucha contra el odio debe continuar.