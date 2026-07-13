"Lamine puede marcar la diferencia, pero también otros", advierte Deschamps

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El seleccionador francés Didier Deschamps trató de que la atención de su equipo en el partido contra España, el martes en semifinales dle Mundial, no se centre en Lamine Yamal: "Puede marcar la diferencia, pero España tiene muchos otros jugadores que pueden hacerlo".

En la comparecencia de prensa oficial antes del partido, en el Estadio de Arlington, cerca de Dallas, Deschamps confirmó que sigue considerando a España favorita para ganar el Mundial, luego de haber perdido contra la Roja en los dos últimos enfrentamientos, en semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y el año pasado en la Liga de Naciones (5-4).

"Salvo lo que pasó en el primer partido (0-0 contra Cabo Verde), España ha demostrado su calidad. No es por meter presión a Luis (de la Fuente, seleccionador español) diciendo que la gente espera mucho de su equipo, pero ataca bien y sólo ha recibido un gol".

"Puede ser un partido espectacular por la calidad ofensiva de los dos equipos, pero creo que tanto Luis como yo también pensamos en cómo defender", añadió.

"Lamine Yamal puede marcar diferencias, pero España tiene otros jugadores que pueden hacerlo... y nosotros también tenemos jugadores que espero que mi amigo Luis esté pensando en cómo pararles".

"España basa su juego en la posesión de la pelota para meter presión al contrario y procurarse ocasiones de gol. Pero nosotros también necesitamos el balón para crear problemas al rival", analizó.

- "Mbappé está bien" -

Preguntado por la estrella francesa Kylian Mbappé, que recibió un golpe en el tobillo en el último partido contra Marruecos, Deschamps aseguró que "está bien, al 100%".

Sobre esas últimas derrotas contra España, el técnico, al que le quedan dos partidos como seleccionador francés ya que abandonará el cargo tras este Mundial, se limitó a decir que "lo pasado, pasado está".

"Lo que me interesa es mañana", concluyó.

Antes que el seleccionador habló el centrocampista del PSG Warren Zaïre-Emery, quien, al igual que su entrenador, no quiso centrarse en la figura de Lamine Yamal, pese a que la mayoría de preguntas estuvieron centradas en el habilidoso extremo del Barcelona.

"Lamine tiene una calidad extraordinaria; puede regatear, tirar o pasar, pero el fútbol es ante todo un deporte colectivo y más que hablar de Lamine hay que hablar de una España que tiene jugadores de clase internacional en todas las líneas, al igual que nosotros", dijo.

Preguntado por la motivación de Mbappé por enfrentarse a España, Zaïre-Emery tiró de humor: "Es un jugador extraordinario y en estos partidos siempre responde. No creo que tenga ganas de perder y que le tomen el pelo al volver a España".

mcd/ag