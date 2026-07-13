Pickford confía en que Inglaterra mantendrá la calma en la tensa semifinal ante Argentina

El portero de Inglaterra, Jordan Pickford, está convencido de que su equipo mantendrá la calma en la tensa semifinal del Mundial 2026 contra Argentina el miércoles en Atlanta.

La rivalidad entre ambas selecciones es una de las más picantes del fútbol mundial, influida por acontecimientos dentro y fuera de la cancha.

Pickford, de 32 años, afirmó que los Tres Leones han evitado en gran medida los momentos de tensión durante la Copa del Mundo de Norteamérica y que pueden soportar la presión.

"Creo que han visto a lo largo del torneo nuestras ganas de ganar los duelos. No nos hemos metido en peleas ni nada por el estilo", dijo el lunes en la concentración de Inglaterra en Kansas City.

"Hemos sido muy respetuosos dentro del juego. A veces las decisiones nos favorecen, otras no, pero simplemente reiniciamos, volvemos a empezar y dejamos que el fútbol hable por nosotros", apuntó.

Messi será centro de atención

Lionel Messi será el centro de atención en la previa de la semifinal en Atlanta, pero el portero del Everton destacó a las propias estrellas de Inglaterra.

"Todo el mundo hablará de Messi porque es uno de los GOATs (los más grandes de todos los tiempos) del fútbol", afirmó.

"Pero no se puede pasar por alto la capacidad y el talento que tenemos en la plantilla: en ataque, en defensa, la unión del grupo. Lo tenemos todo ahí y eso es lo que necesitamos para dar un espectáculo el miércoles", añadió.

La historia de los partidos entre Inglaterra y Argentina está salpicada de incidentes, enmarcados en una disputa de soberanía latente sobre las islas Falklands, en inglés, y Malvinas, en español, en el Atlántico Sur.

El enfrentamiento más famoso entre ambos equipos fue la victoria 2-1 de la Albiceleste en cuartos de final del Mundial de México 1986, con dos tantos de Diego Maradona: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, una deslumbrante acción individual considerada como uno de los mejores tantos de la historia.

Pero el trasfondo histórico tiene poca relevancia para Pickford, con Inglaterra buscando disputar su primera final de la máxima cita del fútbol desde que ganó su única corona en 1966.

"Somos nosotros contra ellos para conseguir una plaza en la final, y es un partido de fútbol. 90 minutos, 120, penaltis", señaló. "Estamos listos para cualquier cosa, y es nosotros contra ellos y se trata de quién sale ganando. Estamos plenamente preparados para eso".

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