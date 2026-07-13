"Que la responsabilidad no nos ponga nerviosos", advierte De la Fuente
El DT español confía en su equipo completo
El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró confiado de que su equipo pueda ganar a Francia el martes en la primera semifinal del Mundial, y aseguró que dará un mensaje de tranquilidad a sus jugadores: "Que la responsabilidad no nos ponga nerviosos".
De la Fuente compareció ante la prensa a menos de 24 horas de enfrentarse a Francia (martes, 19h00 GMT) en Arlington, cerca de Dallas, y minutos después de que su homólogo francés Didier Deschamps asegurase que España es favorita.
"Yo no sé que significa ser o no favorito, no es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes equipos, pero no entiendo eso del favoritismo, no me mete más presión que la que tenemos ante el país y nuestra gente".
Sobre su rival, aseguró que Francia "tiene jugadores excepcionales, pero nosotros también y lo que hay que tratar es potenciar las fortalezas de uno y minimizar las debilidades; ganar duelos, con ayudas y ser protagonistas con la pelota".
"Son estilos estilos antagónicos; nosotros queremos llevar la iniciativa, pero hay que tener mucho cuidado con los contragolpes y las transiciones rápidas, algo en lo que son muy peligrosos", agregó.
Otra clave: "Ser contundentes en las áreas, tanto en la fase defensiva como ofensiva".
Pese a que está en juego una plaza para la final del Mundial, De la Fuente, aseguró que está disfrutando del momento: "Mi trabajo es mi pasión, aunque obviamente la responsabilidad es paralela a este pasión".
"Estamos ante la semifinal de un Mundial y queremos ser protagonistas, no esquivamos la responsabilidad, pero también disfrutando de este escenario. Que la responsabilidad no nos ponga nerviosos".
No obstante, volvió a tirar de otro personaje histórico, esta vez el emperador romano Julio César, para tratar de reducir la presión: "Él dejó escrito que no hay gran logro sin sufrimiento y es una frase que me gusta. Si quieres conseguir algo importante en la vida tienes que sufrir mucho".
De la Fuente confía en su plantel
De la Fuente volvió a destacar que tiene "26 jugadores" preparados para jugar. "Son todos tan buenos que podrían jugar cualquiera de ellos, así que pongamos a quien pongamos no nos vamos a equivocar".
- Si personalizó en dos jugadores cuando fue preguntado por Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Del francés se declaró "un gran admirador" y le definió como "uno de los mejores del mundo".
Y de Lamine Yamal dijo: "Su gran día en el Mundial está por llegar... y si no es mañana espero que sea el domingo, si nos clasificamos, claro".
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