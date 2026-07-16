La final mundialista más cara de la historia: entradas de hasta US$40 mil

El tema de las entradas para este mundial, ha sido uno de los más polémicos. ( FUENTE EXTERNA )

El fútbol este domingo no será el deporte del pueblo, al menos por noventa minutos, en las gradas del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La gran final de la Copa Mundial 2026, que enfrentará a la Selección de España contra la Argentina de Lionel Messi, ha desatado una fiebre financiera sin precedentes en el suelo estadounidense.

De acuerdo con el mapa de asientos interactivo que circula en las agencias de distribución y reventa autorizada de boletos, el acceso al templo donde se coronará al próximo rey del balompié mundial exige desembolsos que superan, con creces, el presupuesto anual de cualquier familia promedio.

Para aquellos aficionados que sueñan con tocar el cielo desde las alturas del estadio, la cruda realidad comienza en el tercer anillo superior.

Un boleto en las secciones más alejadas del césped, como la zona 347, tiene un costo base de 7,985 dólares. Cerca de allí, sectores como el 326 o el 330 se cotizan entre los 8,061 y 8,772 dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/screenshot-2026-07-16-133609-76f79b9a.jpg Vista de los precios para las boletas en el estadio en el que será la gran final. (FUENTE EXTERNA)

De ahí en adelante, los precios promedian 11,327 dólares, convirtiendo este encuentro en uno de los eventos deportivo más costoso de la historia en Estados Unidos.

A medida que se desciende hacia los sectores intermedios y las cabeceras, la brecha económica se profundiza de forma alarmante.

El mapa detalla que los asientos ubicados detrás de las porterías en el nivel inferior se encuentran etiquetados con valores de 14,644 dólares en el extremo izquierdo y 14,491 dólares en el lateral derecho.

Paralelamente, las zonas del segundo nivel que bordean el campo exigen pagos de 13,500 y 13,354 dólares por un solo asiento.

Sin embargo, el verdadero epicentro del lujo se localiza en las zonas preferenciales y los palcos de hospitalidad a nivel de cancha. La gráfica proporcionada por las plataformas de boletaje expone una cifra impactante para el sector central inferior: 42,350 dólares por ticket, mientras que los paquetes especiales situados en la base del plano ascienden a la friolera de 48,386 y 49,115 dólares.

Esta escalada de precios no es una casualidad de última hora, sino el resultado directo de la implementación de la política de "precios dinámicos" aprobada por la FIFA para este torneo norteamericano.

Cambio para este mundial

A diferencia de ediciones mundialistas previas donde la FIFA limitaba estrictamente el costo en su plataforma oficial para evitar la especulación, las reglas cambiaron radicalmente para el mercado norteamericano, permitiendo que la oferta y la demanda inflen los precios en tiempo real sin ningún tipo de tope legal.

El resultado es un esquema donde los boletos originales, que iniciaron en rangos de unos pocos miles de dólares en las taquillas oficiales, se multiplicaron en cuestión de horas en los canales de reventa legalizada.

De acuerdo con reportes relacionados con los mercados de boletas, se informa que comparando esta final con la de Qatar 2022 —donde la entrada oficial más cara rondaba los 1,600 dólares—, el torneo de 2026 representa un salto astronómico y un cambio de paradigma absoluto en la comercialización del fútbol.

Para la gran mayoría de la fanaticada que viajó desde Sudamérica o la Península Ibérica, el sueño de ocupar una butaca se ha esfumado, obligándolos a congregarse en los alrededores del estadio o en las pantallas de Manhattan.