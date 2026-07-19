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Mundial de Fútbol
Mundial de Fútbol

Cientos de personas disfrutan de la final del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo

Bajo una gran carpa instalada frente al mar Caribe, los gritos de "¡Argentina!" y "¡España, España!" se mezclan con aplausos y el sonido de las cornetas

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    Cientos de personas disfrutan de la final del Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo
    Cada jugada mantiene atentos a los fanáticos, que reaccionan con euforia ante cada acción de los jugadores de Argentina y España. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

    Cientos de personas se han dado cita la tarde de este domingo en el Malecón Deportivo para disfrutar de la final de la Copa Mundial de Fútbol, transmitida en pantallas gigantes instaladas por la Alcaldía del Distrito Nacional.

    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, también se encuentra en el lugar y disfruta del encuentro sentada entre los asistentes, compartiendo el ambiente de entusiasmo que se vive durante la transmisión.

    Bajo una gran carpa instalada frente al mar Caribe, los gritos de "¡Argentina!" y "¡España, España!" se mezclan con aplausos y el sonido de las cornetas. 

    Así disfrutan los fanáticos

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    La alcaldesa Carolina Mejía está en el lugar.
    La alcaldesa Carolina Mejía está en el lugar. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    Los fanáticos se vistieron del color de sus equipos favoritos.
    Los fanáticos se vistieron del color de sus equipos favoritos. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    Infografía
    (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    La carpa está abarrotada.
    La carpa está abarrotada. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)
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    Infografía

      Cada jugada mantiene atentos a los fanáticos, que reaccionan con euforia ante cada acción de los jugadores.

      Desde horas antes del inicio del partido comienzan a llegar familias completas, grupos de amigos, niños, jóvenes y adultos mayores. 

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      Muchos visten las camisetas de sus selecciones favoritas.

      Los asistentes expresan su satisfacción con la iniciativa de la Alcaldía, al considerar que les permite disfrutar de la final en un espacio público, familiar y seguro.

      El Malecón Deportivo luce abarrotado de aficionados que comparten la emoción del encuentro, en una jornada donde el fútbol reúne a personas de todas las edades en un ambiente de convivencia y algarabía.

      TEMAS -

         Periodista y locutora. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Desde 2016 ha trabajado en diversos medios de comunicación, entre ellos El Pregonero y El Nuevo Diario.