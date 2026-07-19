Dónde ver la final del Mundial

Jugadores del mundial de fútbol. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Copa Mundial de Fútbol 2026 llega este domingo a su último partido con una final entre España y Argentina que podrá verse en República Dominicana a partir las 3:00 de la tarde.

Los aficionados dominicanos tenemos alternativas para seguir el juego desde sus casas, mediante televisión abierta, televisión por suscripción o internet, así como en espacios públicos, bares deportivos, hoteles y restaurantes.

Opciones para ver en casa

La opción más directa para ver la final desde cualquier punto del país será la señal de CDN 37, disponible en televisión abierta. O en el canal CDN Deportes, canal 36.

Las empresas dominicanas de telecable incluyen ambos canales en sus ofertas televisivas.

Recomendamos comprobar la señal con varias horas de anticipación y no esperar hasta el inicio del encuentro, especialmente si se utiliza una aplicación o un dispositivo conectado a internet.

Ver por internet

La alternativa digital dirigida específicamente al público dominicano es Pio Deportes, plataforma asociada a la transmisión del torneo en el país. https://fifa.piodeportes.com/transmision

Desde República Dominicana se puede ver el partido sin necesidad de conexión VPN.

Pantalla gigante en el Malecón Deportivo

Para quienes prefieran vivir la final con público, la opción institucional más visible en Santo Domingo es el Malecón Deportivo, espacio ubicado en el litoral de la capital.

La Alcaldía del Distrito Nacional ha utilizado la cancha de fútbol de este complejo para proyectar gratuitamente partidos del Mundial en pantalla gigante.

Conviene llegar con anticipación, debido a que el partido podría atraer a una cantidad considerable de personas.