Messi y su imagen del llanto de la derrota

Messi llora la derrota de su país en el Mundial de Fútbol. ( AGENCIAS )

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas tras la derrota de Argentina por 1-0 frente a España en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El capitán argentino permaneció varios minutos sobre el terreno de juego visiblemente emocionado, mientras recibía el consuelo de sus compañeros y del cuerpo técnico.

España conquistó el título gracias a un gol de Ferran Torres en el tiempo extra, en un partido muy disputado que se definió por un estrecho margen. Con la victoria, la selección española levantó su segunda Copa del Mundo, mientras que Argentina no pudo revalidar el campeonato obtenido en 2022.

Las imágenes de Messi llorando durante la ceremonia de premiación dieron la vuelta al mundo y fueron interpretadas por muchos aficionados como el cierre de una carrera histórica en los Mundiales. A sus 39 años, el astro argentino recibió una ovación de gran parte del estadio en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria con la selección nacional.

Pese a la derrota, Messi deja un legado imborrable como campeón del mundo, bicampeón de América y uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.