Cada jugador de España recibirá RD$58 millones (865,000 euros) por conquistar el Mundial 2026

España se coronó campeón del mundial al vencer a Argentina en la final del Mundial 2026. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

Cada integrante de la selección española cobrará una prima bruta de aproximadamente RD$58 millones (865,000 euros) por la conquista del Mundial de 2026, la mayor recompensa económica que han recibido los internacionales españoles por ganar una gran competición.

El monto fue acordado meses antes del torneo entre los capitanes del equipo y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que aceptó destinar a la plantilla el 45 % del premio que la FIFA entrega al campeón del mundo.

Tras derrotar a Argentina en la final, España aseguró un premio de 44 millones de euros, la cifra más alta concedida hasta la fecha por la FIFA al ganador de una Copa del Mundo. De ese total, cerca de 19.8 millones de euros serán repartidos entre los futbolistas, mientras que el 55 % restante permanecerá en las arcas de la RFEF para financiar el desarrollo del fútbol español.

Negociación y reparto

La prima supera ampliamente la recibida por los jugadores tras conquistar la Eurocopa, cuando cada integrante de la selección percibió 434,615 euros.

La negociación fue encabezada por los capitanes del equipo, con el mediocampista Rodri como uno de los representantes del vestuario ante el presidente de la RFEF, Rafael Louzán. El acuerdo, alcanzado en marzo, también establecía que las primas solo comenzarían a repartirse a partir de los cuartos de final, pese al nuevo formato ampliado del Mundial.

Con este incentivo económico, la generación dirigida por Luis de la Fuente suma al logro deportivo de conquistar la segunda estrella mundialista el mayor premio económico en la historia de la selección española.