Delfines del Este intensifica su preparación rumbo a la CFU Club Shield 2026

Vista de la acción de un partido de los rojiblancos. ( FUENTE EXTERNA )

El conjunto representativo de Delfines del Este se encuentra inmerso en la pretemporada de cara al torneo de la LDF 2026-2027 y además intensifica sus entrenamientos para el torneo internacional CFU Club Shield 2026, que se realizará en Trinidad y Tobado del 23 de julio al 2 de agosto.

Los rojiblancos han mantenido la base del onceno que los llevó a la ronda semifinal del torneo de liga pasado, en donde sobresalen su capitán Christopher Almonte, el defensor central colombiano Arles Balanta, el mediocampista Diego Losada, el extremo Isaac Corcino, el joven defensor Joselvis Martínez, quien acaba de ser convocado para la selección sub 21 que representará el país en los juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y el atacante Jhon Ramos quien fue clave para los cetáceos en el ciclo 2025-2026.

El director técnico del equipo, el veterano José Rodríguez, expresó sentirse a gusto con el trabajo realizado hasta el momento en las tres semanas que llevan de preparación del equipo para las competencias que afrontaran de aquí en lo adelante.

Rodríguez fue claro al detallar los objetivos del club para el próximo campeonato: "Queremos ser protagonistas en el torneo local y avanzar la mayor cantidad de rondas posibles en la copa internacional".

Ajustes en la plantilla

Para el torneo venidero Delfines del Este se ha reforzado con el mediocampista colombiano Erick Montaño, ex Atlético Vega Real y Santa Fe fc, el delantero Emmanuel Gómez que viene de una buena actuación en Centroamérica.

Además han inyectado juventud a la plantilla con la inclusión de los defensores Leonador Elseviff y Pablo Rodríguez y el atacante nativo de Jarabacoa Makenson Díaz.

Delfines está clasificado a la segunda ronda de la CFU Club Shield 2026 y espera por el ganador del cruce entre Elite SC de Islas Cayman y Virgin Gorda United de Islas Vírgenes Británicas. El encuentro de los cetáceos será el 26 de julio.

En el torneo de la CFU Club Shield competirán veintidós clubes provenientes de todo el Caribe y se realizará bajo el formato de eliminación directa en donde los dos mejores clasificados del torneo, es decir los finalistas clasificarán a la Concacaf Caribbean Cup 2026, en donde ya obtuvieron su boleto Salcedo fc y Cibao fc por la Liga Dominicana de Fútbol.