Javier Tebas dice que la FIFA está destruyendo la industria del fútbol

El presidente de la Liga española de fútbol, Javier Tebas, acusó a la FIFA de actuar de forma «irresponsable» tras el anuncio de las conversaciones sobre un posible Mundial de 64 selecciones en 2030, en una entrevista concedida a un diario deportivo italiano y publicada este martes.

Críticas a la FIFA

Tebas también afirmó que la etapa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había «terminado», declarando a La Gazzetta dello Sport que existe un «sistema fundamentalmente viciado» que le ha permitido liderar el organismo rector del fútbol mundial durante una década.

«La industria del fútbol no es solo el Mundial, por muy importante que sea», señaló.

«Están destruyendo la industria del fútbol —que genera decenas de miles de puestos de trabajo— por un evento que dura 40 días e involucra a solo una minoría de jugadores».

Detalles del Mundial 2030

En la ceremonia de apertura del Mundial celebrada en junio, Infantino mencionó que había «conversaciones sobre ampliar a 64 equipos» de cara al centenario del Mundial en 2030, que será coorganizado principalmente por España, Portugal y Marruecos, contando además con Paraguay, Uruguay y Argentina como sedes de algunos partidos.

«Hemos manifestado repetidamente nuestra preocupación por el calendario de las competiciones. Y ahora quieren organizar un Mundial de 64 equipos», añadió Tebas, subrayando que «son las ligas nacionales las que mantienen vivo este deporte».

«Necesitamos menos selecciones nacionales y una mejor protección para el fútbol doméstico a todos los niveles. No se dan cuenta de esto y están tomando decisiones de forma irresponsable», concluyó Tebas.