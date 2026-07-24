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Vozinha, el sensacional arquero de Cabo Verde, jugará para el Colo Colo de Chile

El presidente de la escuadra alba, Aníbal Mosa, confirmó el acuerdo con el histórico guardameta caboverdiano, quien será presentado en el Estadio Monumental

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    Vozinha, el sensacional arquero de Cabo Verde, jugará para el Colo Colo de Chile
    El portero de Cabo Verde, Vozinha, reacciona durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Cabo Verde, en Atlanta, Estados Unidos. (ARCHIVO/ EFE)

    El presidente del club chileno Colo Colo anunció este viernes que llegó a un acuerdo para fichar al portero Vozinha, figura de Cabo Verde en el Mundial 2026.

    "Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental", afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, a periodistas, en la previa de un partido de la liga local.

    Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Y no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato profesional.

    Recorrido reciente

    Pasó por Angola antes de saltar a Europa, donde militó en clubes como el Zimbru moldavo, el Gil Vicente portugués, el AEL Limassol chipriota o el AS Trencin eslovaco.

    Pero no fue hasta el debut histórico de Cabo Verde en el Mundial, que el mundo se grabó su nombre por primera vez.

    Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el posterior campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.

    Cabo Verde encadenó nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0.

    • En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.

    Y la fama llegó de golpe: a lo largo del torneo su cuenta en Instagram saltó de 50.000 seguidores a más de 29 millones.

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