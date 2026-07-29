El presidente Luis Abinader recibe y felicita al Salcedo FC por su corona en la LDF

El presidente Luis Abinader (centro derecha) junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, reciben al equipo de Salcedo FC y el trofeo de campeones de la LDF. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles, en el Palacio Nacional, a la delegación del Salcedo Fútbol Club en reconocimiento por la histórica conquista del campeonato de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), un logro que consolida el crecimiento del fútbol nacional y enaltece el deporte dominicano.

La delegación del Salcedo Fútbol Club, integrada por directivos y jugadores, fue recibida por el jefe de Estado junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol, Milton Ray Guevara; y la senadora de la provincia Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz.

Durante el encuentro, el mandatario felicitó al Salcedo Fútbol Club por su histórica conquista del campeonato nacional y aseguró que el Gobierno brindará su respaldo al equipo en reconocimiento a su esfuerzo, la disciplina y la determinación demostrados a lo largo de toda la temporada.

El gobernante destacó que el conjunto salcedense logró una verdadera hazaña al imponerse sobre equipos que partían como favoritos, evidenciando que el trabajo, el talento y la perseverancia pueden superar cualquier pronóstico.

Asimismo, afirmó que el éxito alcanzado por el club debe servir como motivación para continuar fortaleciéndose y consolidándose como una de las principales referencias del fútbol dominicano, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno de acompañar su desarrollo.

Abinader también manifestó su deseo de que, antes de concluir su gestión, pueda inaugurarse un gran estadio en Salcedo, como parte del respaldo al crecimiento del fútbol y al desarrollo deportivo de la provincia.

Miderec felicita

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó que la conquista del campeonato por parte del Salcedo Fútbol Club constituye un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y la perseverancia de un equipo que logró superar todas las expectativas para alcanzar la gloria.

El funcionario afirmó que la victoria del conjunto salcedense demuestra que el talento, el trabajo constante y la confianza en sus capacidades fueron determinantes para coronarse campeones, rompiendo los pronósticos que favorecían a otros equipos.

"Este es el verdadero equipo que representa el ave fénix, porque vino desde abajo, rompiendo todas las expectativas y logrando ponerse la corona de campeón gracias al talento, al esfuerzo y a la confianza de sus atletas y de toda su gente", expresó Cruz.

Asimismo, manifestó su satisfacción por el impacto que tiene este triunfo en el fútbol dominicano, al considerar que fortalece la competitividad de la liga y abre nuevas oportunidades para los jugadores del club.

El Salcedo Fútbol Club, con sede en la provincia Hermanas Mirabal, escribió una de las páginas más importantes del fútbol profesional dominicano al proclamarse campeón de la temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Fútbol, consolidando un proyecto deportivo que ha impulsado el desarrollo de nuevos talentos y fortalecido la práctica de esta disciplina en el país.