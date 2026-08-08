Vinícius estrena renovación con el brazalete de capitán ante el Ferencvaros

El brasileño Vinícius Jr. estrenó su renovación hasta 2032 con el Real Madrid luciendo el brazalete de capitán en la segunda parte en el amistoso que el equipo de José Mourinho ganó 2-1 al Ferencvaros, este sábado en Budapest.

Debut de nuevos jugadores

El canterano Mario Rivas (41') y Carlos Espí (49'), fichado el 30 de julio procedente del Levante, firmaron los goles blancos, mientras que por el equipo húngaro lo hizo Kenan Kodro (57'), hijo del antiguo delantero del Barcelona Meho Kodro.

Sin los mundialistas Kylian Mbappé, Jude Bellingham, el flamante campeón Marc Cucurella y del fichaje estrella Yan Diomandé, el nuevo Real Madrid de Mourinho sí contó con el portugués Bernardo Silva, que debutó con la camiseta blanca en la segunda parte.

En un equipo con mucha dinamita ofensiva, el temple de Silva puede ser una de las claves para encontrar el equilibrio. Falto de ritmo, el antiguo jugador del Manchester City mostró calidad y oficio para hacerse con un puesto en el centro del campo.

"Bernardo es un jugador tremendo. Nos da una gran salida de balón de seis o de ocho (dorsales). De diez también juega muy bien. Un entrenador, con una plantilla corta de 20 jugadores, necesita jugadores como él que rinden en diferentes posiciones", dijo Mourinho sobre Silva.

Renovación y liderazgo

También debutó, con un gol cuatro minutos después de saltar al campo, Espí, fichaje sorpresa de 21 años que ha firmado por cinco temporadas en un traspaso de unos 30 millones de dólares según los medios.

Entró en la segunda parte y lució el brazalete de capitán Vinícius, renovado el jueves hasta 2032 tras una negociación que duró 18 meses cuando parecía que se acercaba al Arsenal.

El brasileño de 26 años, en el club blanco desde 2018, evidenció que necesita minutos para recuperar su mejor nivel.

"La cosa más importante para Vinícius era la renovación. Es una alegría para todos", dijo Mourinho.

El primer partido oficial del Real Madrid será la visita al Espanyol el sábado 22 de agosto en la primera jornada de la Liga.

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