La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía

El Barcelona FC celebra uno de los títulos obtenidos en el 2027. ( AFP )

La Supercopa de España de 2027 se celebrará en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, en Turquía, anunció el jueves la Federación Española (RFEF).

La final a cuatro se celebrará del 2 al 7 de febrero y participarán el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, dijo el jueves la RFEF en un comunicado.

Arabia Saudita ha albergado la competición desde 2020 pero fue descartado como sede ya que las fechas coinciden con la Copa Asiática, aunque la RFEF puntualizó en su comunicado que la Supercopa volverá a disputarse en Arabia Saudita en 2028.

Equipos participantes

El FC Barcelona es vigente campeón de la Supercopa tras vencer al Real Madrid en la final de 2026.

En el torneo se miden los campeones de Copa y LaLiga, además del finalista de Copa y del segundo clasificado en el campeonato.

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