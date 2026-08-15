EGEHID firma convenio con el Atlético Vega Real para impulsar el fútbol en la temporada 2026-2027

El presidente del Club Atlético Vega Real, José Francisco Dechamps (izquierda), junto al administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar durante la firma del convenio. ( FOTOGAFIA CEDIDA POR EL CLUB ATLÉTICO VEGA REAL )

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) suscribió un acuerdo de colaboración con el Club Atlético Vega Real, mediante el cual aportará RD$1.5 millones para respaldar la participación del equipo en la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El convenio fue firmado por el administrador de EGEHID, ingeniero Rafael Salazar, y el presidente del Club Atlético Vega Real, José Francisco Dechamps, como parte del Programa de Responsabilidad Social de la empresa y de su compromiso con el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas en las provincias donde están las centrales hidroeléctricas.

Salazar destacó la importancia de respaldar iniciativas que contribuyan con el desarrollo integral de la población, especialmente en momentos en que EGEHID avanza en la ejecución del proyecto de la presa de Guaigüí.

"Para que República Dominicana pueda algún día estar en un Mundial de Fútbol hay que sembrar.

El Atlético Vega Real no solo trabaja con el equipo profesional, sino que abarca diferentes ramas y categorías, promoviendo la integración de nuevos talentos. Apoyar este proyecto significa aportar no solo a La Vega, sino también al desarrollo del fútbol a nivel nacional", expresó Salazar.

El administrador de EGEHID agregó que la empresa procura tener presencia activa en los ámbitos deportivos, culturales y empresariales de las comunidades donde desarrolla proyectos de generación hidroeléctrica.

En ese sentido, informó que se procura gestionar para el próximo año, un respaldo adicional con el Consorcio Bayacanes, que tiene a su cargo la construcción de la presa de Guaigüí.

De su lado, José Francisco Dechamps agradeció a EGEHID y a su administrador por la iniciativa de respaldar al Atlético Vega Real, al tiempo que explicó que el club cuenta con alrededor de 40 empleados y voluntarios. Indicó que mantener un equipo profesional implica importantes gastos operativos y que los aportes del sector público y privado son fundamentales para garantizar su sostenibilidad.

Desembolso y compromisos

Conforme a lo pactado, EGEHID realizará un primer aporte de RD$ 750,000.00 al inicio de la temporada, una vez que el Atlético Vega Real cumpla con los requisitos administrativos establecidos por la empresa estatal.

Un segundo desembolso, también por RD$ 750,000.00 será realizado única y exclusivamente en caso de que el equipo avance a la ronda final de la competición, para completar así el aporte máximo de RD$1.5 millones contemplado en el acuerdo.

Como parte de la colaboración, EGEHID tendrá derechos publicitarios durante la temporada 2026-2027 de la Liga Dominicana de Fútbol, incluyendo la colocación de una valla gigante dentro del Estadio Olímpico de La Vega y dos vallas adicionales en áreas estratégicas del terreno de juego. También se contempla la presencia de la marca en fotografías oficiales, ruedas de prensa, entrevistas y materiales audiovisuales, así como en publicaciones digitales del club y el reconocimiento de EGEHID como patrocinador oficial del Atlético Vega Real.