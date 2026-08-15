VIDEO | Asistencia y gol: el dominicano Mariano Díaz brilla en el arranque de LaLiga con el Alavés

El delantero del Alavés Mariano Díaz (i) controla una posesión durante la primera jornada de LaLiga que Deportivo Alavés y Getade CF disputan hoy sábado en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. ( EFE/ L. RICO )

El balón echó a rodar este sábado en la nueva temporada del campeonato español de fútbol y, en el primer día de competición, el Alavés y el Sevilla se impusieron como locales a dos formaciones madrileñas, Getafe (2-0) y Rayo Vallecano (2-1), respectivamente.

A la espera de que los grandes arranquen la próxima semana, este fin de semana se juegan un puñado de partidos de la primera jornada.

El estadio vasco de Mendizorroza, en Vitoria, tuvo el honor de acoger el primer partido de este curso liguero 2026-2027.

La expulsión de Kiko Femenía en el minuto 41 puso contra las cuerdas a un Getafe que resistió con el empate a cero inicial hasta bien avanzada la segunda mitad, antes de venirse abajo.

El argentino Nahuel Tenaglia firmó el primer gol de esta liga, con un remate de cabeza a centro del internacional dominicano Mariano Díaz, que firmó el segundo, el de la tranquilidad, ya en el 90+1'.

GOL Y ASISTENCIA DE MARIANO DÍAZ!



El delantero dominicano fue protagonista en la victoria 2-0 del Alavés ante el Getafe, registrando un gol y una asistencia.



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Con un Getafe ya hundido anímicamente, el Alavés puso la cereza sobre el pastel en el 90+4', con el tercero y definitivo, obra de Mikel Rodríguez.

Después de salvarse del descenso de manera agónica el pasado curso, el Alavés arranca bien su temporada.

En el otro partido del sábado, el Sevilla protagonizó una agónica remontada ante el Rayo (2-1).

Los madrileños se adelantaron en el minuto 4 por medio de Álvaro García pero los andaluces pudieron dar la vuelta a la situación al anotar dos penales, gracias a Jon Guridi (52') y Peque Fernández (90+7'), este último ya en el último suspiro del partido, cuando su equipo estaba con diez por la roja a Kike Salas (88').

Sigue la cartelera

Para el domingo quedan dos encuentros, Racing-Villarreal y Espanyol-Levante, y el lunes el Deportivo La Coruña vuelve ocho años después a jugar un partido de la primera división, al recibir al Elche.

Por contar con jugadores que llegaron al menos hasta las semifinales del Mundial 2026, los grandes están liberados de jugar este fin de semana.

El Real Madrid lo hará el sábado de la próxima semana, en un duelo ya de la segunda fecha en casa del Espanyol, mientras que el vigente campeón Barcelona visitará al Elche el domingo 23.