Nashville frena al Inter Miami de Messi que falla un penal; Griezmann empata con Orlando City

El Inter Miami de Lionel Messi sufrió este sábado su derrota más dolorosa de la temporada en MLS al caer 4-1 frente a Nashville, en un duelo directo por el liderato de la Conferencia Este en el que la pulga desperdició un penal. Messi, quien entrenó con normalidad durante la semana luego del fallecimiento de su padre, Jorge, disputó los 90 minutos y no pudo evitar que los Chicos de Oro extendieran la ventaja a cinco puntos sobre los floridanos en la pelea por el liderato del Este y el Supporters´ Shield.

El hondureño Andy Najar abrió el marcador para Nashville al minuto 17 con un estupendo remate de cabeza, luego de un centro al segundo palo que no tuvo respuesta de la defensa de las Garzas, muy criticada en las últimas semanas. Los de Florida vienen de concretar su peor presentación en Leagues Cup, donde quedaron eliminados en la fase de grupos con un triunfo y dos derrotas.

Una falta sobre el uruguayo Luis Suárez le dio a Miami la posibilidad de empatar el partido, pero Brian Schwake detuvo un suave remate de Messi y, aunque Sergio Reguilón anotó en el rebote, el árbitro determinó que hubo invasión del área e invalidó la acción. Sin embargo, una jugada en el último suspiro de la primera parte le permitió al venezolano Telasco Segovia igualar el marcador luego de recibir un pase del astro argentino, para definir ante la marca de dos defensores.

El complemento fue una pesadilla para el equipo dirigido por Guillermo Hoyos. Mukhtar recibió dentro del área al minuto 49 y con remate entre las piernas del uruguayo Maximiliano Falcón, que había ingresado en la primera parte, les regresó la ventaja a los locales desatando la locura en un Geodis Park (Nashville) colmado de aficionados.

El inglés Sam Surridge aumentó la cuenta con un espectacular gol de taco luego de una gran jugada colectiva al 56', mientras que Mukhtar cerró la cuenta siete minutos más tarde aprovechando un grosero error de Rocco Ríos Novo, quien falló en un corte y dejó el arco a disposición del goleador. Mukhtar, de 31 años, llega a 90 goles con el uniforme de Nashville desde su llegada en la temporada 2020.

Griezmann titular en empate

El francés Antoine Griezmann disputó su cuarto partido con Orlando City en el empate 1-1 frente a FC Cincinnati disputado en el Inter&Co Stadium (Orlando).

El Principito, máxima figura del cuadro morado, disputó los 90 minutos sin grandes oportunidades de gol. Pavel Bucha abrió el marcador para Cincinnati luego de un rebote en el borde del área y un remate suave pero bien colocado a la izquierda del arquero.

Tres minutos después de iniciado el segundo tiempo fue Tyrse Spicer quien igualó los cartones con una jugada de fuerza y velocidad superando a su rival y definiendo ante el arquero. Orlando llega a 21 puntos en el décimo lugar mientras que Cincinnati es sexto con 27 unidades.