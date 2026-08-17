Cibao FC viaja a Jamaica para enfrentar al Mount Pleasant en Copa Concacaf

Cibao FC viajará a Jamaica, para enfrentar el martes al Mount Pleasant FA, en la segunda jornada de la Copa del Caribe Concacaf 2026, que tendrá como escenario el Estadio Nacional de Kingston.

El onceno naranja viene de empatar en su casa frente al Cavalier de Jamaica, mientras que Mount Pleasant apuró una derrota en su debut.

Rendimiento en la primera jornada

El encuentro comenzará a las 6:00 de la tarde y será transmitido por ESPN Disney Plus.

Aunque Cibao FC dominó más el balón que Cavalier FC, el "Señor Gol" no dijo presente en el partido y se fueron con un empate sin goles.

El onceno Naranja tuvo el balón en su poder en 86 ocasiones, por 54 de los visitantes, dominando en tiros de esquinas 6 a 1.

El jugador Yunior Peralta es quien más pases otorgó en la primera fecha de la Copa del Caribe Concacaf con 13, seguido por Jairo Alegría, de Salcedo con 12.

Además de los 13 pases de Yunior Peralta, los pentacampeones de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), tuvieron a el también maeño Cesarín Ortiz con nueve, Juan Ángeles con cinco y el jovencito Miguel Muñoz con tres.

Ambos clubes conforman el Grupo D de la Copa del Caribe Concacaf, donde tienen un punto cada uno, producto del empate 0-0.

El grupo es dominando por Salcedo FC, que debuta en el evento, con tres puntos, producto de una victoria en un juego, mientras Mount Pleasant y Portmore United no puntean.

El Grupo A es encabezado por Violette FC y Club Sandi AC, quienes salieron victoriosos en la primera jornada y suman tres puntos, SV Broki y Fuerza de Defensa tienen cero.

Plantilla de Cibao FC

En este grupo figura el equipo dominicano Delfines del Este, campeones de la Liga de Expansión, quienes todavía no han debutado.

El DT del Cibao FC, Junior Scheldeur cuenta con una plantilla que incluye a los guardametas, Miguel "Pichi "Lloyd, así como el prometedor Edwin "Gato" Frías y el bisoño Elián Beras.

Como jugadores defensas figuran dos que regresan al club naranja, como son, Oscar Florencio y Luis Ismael Díaz (Pinta). Así como Darlin Ozuna, Yunior Peralta y el colombiano Darwin Palomeque.

También se agregan, el Capitán Jean Carlos López, Ernesto "Che "Trinidad, Miguel Muñoz, Javier Roces, Nicolás Cruz, Edwarlyn Reyes, Cesarín Ortiz, Omar De la Cruz, Víctor Minotta, Anthony Sosa, Gabriel Gómez, Josué Núñez, Abraham Mejía, Elián López y La "Muralla" Julio César Murillo.