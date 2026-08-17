El prometedor Jacobo Ortega pasa del Real Madrid al Estrasburgo

El joven delantero español del Real Madrid Jacobo Ortega, de 20 años, se comprometió por cinco años este lunes con el Estrasburgo francés, anunciaron ambos clubes.

"El Racing Club de Estrasburgo se complace en anunciar la llegada de Jacobo Ortega. El delantero español se unió al Racing hasta 2031", escribió el club alsaciano en su comunicado, sin revelar el coste de la operación.

Ortega se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, al que llegó con 12 años, y destacó especialmente siendo el máximo anotador del equipo Sub-19 de la entidad, con el que conquistó la Youth League la pasada temporada.

Trayectoria y expectativas

Estuvo hasta ahora en el filial del equipo blanco, en la tercera categoría del fútbol español.

En un vídeo publicado por el Estrasburgo en la red social X, el jugador de 1,90 metros de altura confía en "escribir una bonita página" de la historia de su nuevo club, que festeja esta temporada sus 120 años de existencia.

Estrategia del Estrasburgo

Es el undécimo fichaje del Estrasburgo para la nueva temporada y continúa la apuesta del club por jugadores jóvenes, la tendencia desde la compra en 2023 por parte de BlueCo, el consorcio estadounidense que es también propietario del Chelsea inglés.

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