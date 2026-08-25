El Real Betis de Junior Firpo vence 1-0 al Valencia en la continuación de LaLiga

El delantero del Real Betis Pablo García (2d) celebra su gol durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Valencia CF y Real Betis disputan este martes en Mestalla. ( EFE/MANUEL BRUQUE )

El Betis ganó este martes 1-0 de visita al Valencia, en un encuentro aplazado de la primera jornada de LaLiga, y se mantiene en segunda posición con pleno de victorias en su arranque de campeonato.

Un solitario gol de Pablo García (83') decidió el partido a favor del equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, que dormirá como colíder con seis puntos, los mismos que el Sevilla.

El defensa Junior Firpo, capitán de la selección nacional dominicana, fue amonestado con una tarjeta amarilla al minuto 42, y fue sustituido por Francisco García al minuto 59.

La tarjeta amarilla de Firpo este martes en Mestalla, llegó cuando se aprestó a disputar un balón dividido y cometió una falta que llevó al árbitro Jon Ander González a amonestarlo reglamentariamente por la infracción.

A pesar de jugar condicionado por la cartulina amarilla, su solidez en la banda contribuyó a mantener el arco en cero antes de que Pablo García anotara el gol del triunfo, en el tramo final del partido.

El Valencia, que ha disputado sus dos primeros encuentros en su casa, sigue sin vencer, luego de empatar sin goles en el debut contra Celta de Vigo.

En la tercera fecha, el Betis volverá el sábado a la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Levante, mientras que el Valencia visitará al Deportivo de La Coruña.

Antes, el miércoles el Real Madrid recibirá a la Real Sociedad, y el jueves se enfrentarán Celta de Vigo y Osasuna y FC Barcelona y Athletic de Bilbao en el resto de encuentros aplazados de la primera jornada de LaLiga.

Su campaña 2025

El regreso de Junior Firpo al Real Betis en julio de 2025 generó altas expectativas, firmando un contrato hasta 2028 tras su paso por el Leeds United.

Sin embargo, la temporada estuvo marcada por complicaciones físicas y un rendimiento irregular que impidieron su consolidación en la titularidad, obligando al club a evaluar opciones para la banda izquierda.

El cierre de la campaña vio al internacional dominicano con escasos minutos, enfocándose en recuperar su mejor forma para asegurar su continuidad en el conjunto andaluz.