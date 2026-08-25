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Jarabacoa FC
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Jarabacoa FC vence 2-0 a Atlántico FC y suma su primer triunfo en el Apertura de la LDF

Los goles de Maxi Jerez y el juvenil Eudes Villar le dieron la victoria a los de la montaña en la segunda jornada del torneo dedicado al presidente Luis Abinader

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    Jarabacoa FC vence 2-0 a Atlántico FC y suma su primer triunfo en el Apertura de la LDF
    Sharif Merlano de Jarabacoa y Darli Batista del Atlantico batallan por el esférico. (CEDIDA POR LA LDF.)

    Jarabacoa FC se impuso dos por cero sobre Atlántico FC en el estadio Junior Mejía de Jarabacoa, en partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) 2026-2027, el cual esta dedicado al excelentisimo señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona. 

    El conjunto local tomó la delantera temprano en el encuentro, cuando Maxi Jerez  al minuto seis aprovechó la oportunidad para abrir el marcador con golpe de cabeza y poner a Jarabacoa FC en ventaja.

    Durante la segunda mitad, Atlántico FC adelantó sus líneas y buscó insistentemente el empate. Sin embargo, la defensa de los de la montaña mantuvo el orden y evitó que los visitantes concretaran sus ocasiones. 

    Cierre del juego

    En el tramo final del partido, Eudes Villar sentenció el compromiso con el segundo gol de Jarabacoa FC, asegurando una importante victoria ante su afición. Para el joven Villar fue su primer tanto en la Liga Dominicana de fútbol.

    Por los locales de Jarabacoa sobresalieron el portero Mario Marte, el defensor central Maxi Jerez y el joven Enmmanuel Ramos en la mitad de la cancha.

    • Con este resultado, Jarabacoa FC suma su primer triunfo en el torneo y logró resarcir la reducción de puntos impuesta por temas de licenciamiento de clubes.

    La jornada dos del torneo Apertura de la LDF continua este miércoles con dos partidos. En el Cóndor de la Vega el Atlético Vega Real será local ante los universitarios de OyM FC y a las siete de la noche los aurniegros de Moca FC recibirán a la tropa celeste de Salcedo FC.

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