El Alavés de Mariano Díaz vence al Villarreal y asume el liderato provisional de la LaLiga

El delantero del Alavés Mariano Díaz dispara a portería para conseguir el 2-0 durante la primera jornada de LaLiga que Deportivo Alavés y Getade CF disputan hoy sábado en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. ( EFE/ L. RICO )

Con un solitario tanto del argentino Lucas Boyé, el Alavés venció 1-0 al Villarreal, este viernes en la tercera jornada de LaLiga española, donde el equipo vasco se puso líder provisional.

Asistido por Ángel Pérez, Boyé marcó con un certero remate en el minuto 30' de partido, obteniendo una ventaja que se mantuvo hasta el final en el marcador del estadio Mendizorroza.

En el partido, el delantero dominicano Mariano Díaz, que había anotado un gol y otorgó dos asistencias en la victoria 3-0 sobre el Getafe la semana pasada, entró en el minuto 54 del encuentro.

Díaz entró en sustitución de Toni Martínez, quien tuvo que abandonar el partido por molestias físicas. Su entrada buscó darle mayor presencia ofensiva al Alavés en una segunda mitad en la que el Villarreal asumió el control de la posesión y obligó al conjunto local a replegarse.

El delantero hispano-dominicano, sin embargo, no pudo encontrar el camino hacia el gol y terminó siendo amonestado en el tramo final del encuentro, cuando en el minuto 88 cometió una falta sobre el mediocampista senegales que jugó el pasado Mundial de Fútbol, Pape Guaye.

Buen arranque

En tres jornadas, el Alavés ha sumado dos triunfos y un empate, por lo que suma 7 puntos y adelanta por ahora en la tabla a los cuatro equipos que consiguieron ganar en las dos primeras fechas y que llevan por ahora seis unidades: Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Betis.

Los cuatro juegan entre sábado y lunes, en busca de ese liderato.

El Sevilla recibirá el sábado al Atlético de Madrid y el Betis visitará al Levante ese mismo día.

El Real Madrid y el Barcelona parecen por su parte claros favoritos en sus duelos como locales contra Málaga el domingo y Rayo el lunes, respectivamente.

Por su parte, el Villarreal, uno de los equipos que representa a España este curso en la Liga de Campeones, sigue sin ganar en la actual Liga, donde después de dos empates sufre una primera derrota.

En otro partido jugado este viernes, el recién ascendido Racing de Santander ganó 3-2 al Elche, gracias a un triplete del marroquí Yassir Zabiri.