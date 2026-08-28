El PSG rescata un empate agónico ante el Lille

Vitinha (d), del PSG, en acción durante el partido de la Ligue 1 francesa de fútbol entre el PSG y el Lille en Lille, Francia, el 28 de agosto de 2026. ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

El Paris Saint-Germain llegó perdiendo 2-0 al descuento en el campo del Lille y, con dos tantos en el tiempo añadido, pudo salvar un punto (2-2), este viernes en el arranque de la segunda jornada de la Ligue 1 francesa.

Después de dos tantos magníficos, conseguidos por el islandés Hakon Haraldsson (21') y por Dilane Bakwa (84'), el Lille creía tener el triunfo en la mano, pero no contaba con la mentalidad de acero del PSG, que empató gracias al portugués Vitinha (90+1') y a un gol salvador del brasileño Marquinhos (90+5') con el partido a punto de terminar.

Vitinha consiguió su gol con un potente tiro desde la frontal y tuvo también un papel activo en el tanto del empate, sirviendo un balón a la cabeza del capitán del equipo.

Marquinhos festejó con esta actuación decisiva el premio "UEFA Respect" que recibió el jueves antes del sorteo de la Liga de Campeones, en reconocimiento a su deportividad en la final de la pasada edición del máximo torneo europeo, donde su equipo fue campeón y él acudió en un primer momento a consolar a su compatriota y rival del Arsenal Gabriel Magalhães.

"Sabemos que estamos muy lejos de estar al 100%. En este inicio de temporada jugamos contra candidatos al título y son equipos de alto nivel. Y eso es difícil cuando no estás al 100%, se ha visto la dificultad en el resultado. Necesitamos tiempo", declaró Marquinhos a PSGTV.

La historia se repite

Con este segundo empate en dos jornadas, el PSG es provisionalmente sexto con 2 puntos, mientras que el Lille se pone por ahora líder, con 4 unidades.

Es el segundo partido seguido en el que el PSG se ve con un 2-0 en contra en el marcador antes de poder empatar 2-2, como le ocurrió en la primera jornada en Rennes, en aquel caso gracias a un doblete de su nuevo atacante español Ferran Torres.

Después del partido de este viernes, el entrenador Luis Enrique admitió su descontento a pesar del empate agónico.

"Hay que marcar goles. Está claro que tenemos que mejorar y rendir a un nivel distinto", dijo.

El PSG empezó a mediados de mes su temporada oficial con una alegría, imponiéndose al Aston Villa inglés en la Supercopa de Europa, pero desde entonces el camino se ha torcido mucho.

A medio gas

Antes de estos dos empates ligueros en las dos primeras jornadas, el PSG había sido derrotado por el Lens en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

El PSG sigue por lo tanto a ritmo ralentizado en su inicio de curso y su siguiente oportunidad para conseguir el primer triunfo en la Ligue 1 será el viernes de la próxima semana, cuando reciba al Mónaco del entrenador brasileño Filipe Luís en el Parque de los Príncipes.

Por su parte, el Lille se mantiene invicto con su nuevo entrenador, el italiano Davide Ancelotti, hijo y ex ayudante del actual seleccionador brasileño Carlo Ancelotti.

"Ante todo, nos quedamos con frustración, pero la frustración pasará", declaró Davide Ancelotti en su conferencia de prensa posterior al partido.

"Teníamos que haber sido letales y no lo fuimos hasta el final. Tuvimos ocasiones para marcar y debíamos haberlo hecho. El aprendizaje de esto es que nunca hay nada terminado. Espero que nos sirva para lo que tenemos por delante", deseó.