El Levante frena en seco al Betis en LaLiga

El Levante detiene al Betis en la continuación de LaLIga de España ( CEDIDA LALIGA )

Después de comenzar con dos triunfos en las dos primeras jornadas, el Betis se frenó en la tercera al perder 5-2 en su visita al Levante, este sábado, con lo que deja pasar la ocasión de ponerse líder.

El equipo andaluz, uno de los representantes este año de España en la Liga de Campeones europea, se queda anclado con 6 puntos, mientras que el Levante suma su primer triunfo de esta temporada y acumula ahora 4 unidades.

Adrián De la Fuente (24') y el francés Enzo Bardeli (45+1') adelantaron al Levante por dos ocasiones en la primera mitad y el Betis respondió igualando después en ambas gracias a Marc Bartra (34') y Rodrigo Riquelme (45+4'), para dejar el choque en tablas (2-2) al descanso.

En la segunda mitad, Roger Brugué "Brugui" fue el protagonista con un doblete (56' y 70') que dejó los tres puntos en el estadio Ciutat de València, en un partido que cerró Jon Ander Olasagasti (90+5') sellando la manita en el descuento final.

Con este resbalón del Betis, es su vecino y eterno rival, el Sevilla, el que tiene la oportunidad de dormir líder este sábado.

Próximos partidos clave

También con dos victorias en las dos primeras fechas, los sevillistas reciben en el último turno del día al Atlético de Madrid, que sigue en plena tormenta interna por la incertidumbre sobre el futuro de su atacante argentino Julián Álvarez.

Por el momento, es el Alavés (7 puntos), que el viernes ganó 1-0 al Villarreal, el que ocupa el primer puesto de la clasificación.

Real Madrid y Barcelona, que también ganaron sus dos primeros partidos en el campeonato español y tienen por lo tanto un pleno de 6 puntos, reciben en esta tercera fecha al Málaga el domingo y al Rayo Vallecano el lunes, respectivamente.

dr/mcd