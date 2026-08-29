Con póker de Messi, Inter Miami reacciona y aplasta al Montreal de Alexis Sánchez

Con un póker descomunal de Lionel Messi, Inter Miami puso fin este sábado a una racha de cinco partidos sin ganar y le dio una paliza de 7-1 al Montreal de Alexis Sánchez, en la vigesimotercera jornada de la MLS.

De la mano del astro argentino y de su compatriota Cristian "Kily" González, designado como entrenador a mitad de semana, Las Garzas rompieron con creces la sequía de victorias.

Messi, de 39 años y quien anota por tercer partido consecutivo, abrió su cuenta al minuto 40 con un tiro libre desde el borde del área para el segundo gol de los locales.

A los 52', el campeón del mundo en Catar 2022 marcó uno de los mejores goles de la temporada al sacarse la marca de tres defensores para definir con remate cruzado ante la salida del portero Thomas Gillier.

Tres minutos después de una brillante asistencia a Luis Suárez al minuto 80, Messi marcó su tercer gol de la noche al 83' en un mano a mano con el arquero.

La cereza en el pastel fue un brillante tiro libre en la última jugada del partido, al 90+6', para completar su póker.

El rosarino se convierte así en el primer jugador en la historia de Inter Miami en anotar cuatro goles en un partido de cualquier competición.

Montreal sufría para tener la pelota y no encontraba vías de escape en la contra, uno de los grandes problemas de Miami en las últimas semanas.

El chileno Alexis Sánchez, quien sigue en un proceso de adaptación en su nuevo equipo, inició el partido desde el banquillo e ingresó al minuto 59.

Otro que festejó fue el brasileño Casemiro, que al inicio del partido marcó su primer gol de la temporada (20') tras un centro del venezolano Telasco Segovia, mientras que el alemán Fabián Herbers igualó el tablero a los 37', un empate que no hacía presagiar la paliza que les esperaba a los canadienses.

El joven de origen colombiano Alexander Shaw cerró la cuenta (89') para el cuadro Rosanegro, y también anotó por primera vez en la liga norteamericana (MLS).

Con la goleada, Inter Miami se sacude la sal para iniciar la era del "Kily", quien espera por su trámite de visado para incorporarse a los trabajos.

Miami se mantiene segundo del Este con 42 unidades, mientras que Montreal se aleja de los puestos de clasificación con 21 puntos en el penúltimo lugar.

-Lewandowski vuelve a aparecer in extremis-

Más temprano, el polaco Robert Lewandowski se consolidó como la gran figura de Chicago Fire en el empate 2-2 de este sábado frente a Seattle Sounders, al completar asistencia y anotar el gol del empate en los minutos finales en Lumen Field de Seattle.

En plena lucha por los primeros lugares de la Conferencia Este, Chicago opacó el debut del serbio Dejan Joveljic, quien fue traspasado de Sporting Kansas City a mitad de semana y anotó doblete en su partido debut.

Joveljic, de 27 años, aprovechó su primer contacto con la pelota en el área enemiga y, luego de un servicio desde la derecha y completamente rodeado de la defensa de Chicago, definió de primera intención para el 1-0 (12').

La respuesta de los visitantes llegó a siete minutos del final de la primera parte, cuando Lewandowski retuvo la pelota de espaldas al arco y habilitó a Maren Hairen-Selassie, quien definió con remate rasante a la izquierda del arquero.

Transcurrieron tres minutos del complemento cuando Joveljic volvió a aparecer, esta vez con un remate desde fuera del área que dobló las manos de Andrew Thomas para convertir el 2-1 (48') y desatar la locura entre los aficionados del cuadro verde.

Cuando parecía que Seattle sumaba tres puntos en la Jornada 23 y reanimaba sus posibilidades en lo que viene siendo una temporada atípica para la exitosa franquicia, apareció Lewandowski nuevamente.

Un centro de Puso Dithejane al segundo palo dejó el espacio justo para que apareciera el ex del FC Barcelona y, con remate de cabeza, marcara el 2-2 definitivo (82').

Lewandowski, principal figura del Fire, anotó su cuarto gol en siete partidos en el torneo de liga.

El cuadro dirigido por Gregg Berhalter llega a 37 puntos, dos menos que Inter Miami, en la tercera posición del Este, mientras que Seattle suma su quinto empate de la temporada y, con 26 unidades, se ubica a dos de Portland, que ocupa el último puesto de clasificación a playoffs en el Oeste.

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