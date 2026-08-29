El español Muñoz salva al Liverpool en estreno de Iraola en Anfield

El atacante español Víctor Muñoz anotó el sábado el gol del empate final 2-2 entre Liverpool y Nottingham Forest, para evitar la derrota en el estreno del DT Andoni Iraola en Anfield.

Desarrollo del partido

En la segunda jornada de Premier League, los Reds fueron dominados los primeros minutos por el Forest, lanzado al ataque y recompensado con gol del suizo Dan Ndoye (24').

El Liverpool creyó empatar en un tanto anulado por fuera de juego, pero estuvo a punto de irse al descanso con dos goles de desventaja, tras una gran salvada del guardameta brasileño Alisson Becker (45+3') contra su compatriota Igor Jesus.

"Está bastante claro que la primera parte fue pobre, no controlamos el juego", dijo Iraola tras el encuentro. "Mejoramos mucho en la segunda mitad, mucho más intensidad, mucho más rápidos con el balón pero no fue suficiente para ganar el partido".

Los locales lograron empatar en la segunda mitad, con gol del sueco Alexander Isak (60'), pero apenas diez minutos después, el Forest aprovechó un penal convertido por Morgan Gibbs-White (70') para volver a liderar el marcador.

Finalmente, el extremo español Víctor Muñoz, fichado este verano boreal desde el Osasuna, convirtió desde dentro del área una gran asistencia del alemán Florian Wirtz (82') para poner el definitivo 2-2 en el marcador.

Reacciones de entrenadores

El resultado, idéntico al de la primera jornada en la cancha del Newcastle, evita la derrota del nuevo entrenador Andoni Iraola en su estreno en Anfield, pero deja a los Reds a cuatro puntos del líder provisional, Manchester City, con pleno de victorias tras dos jornadas.

"Hay dos emociones: muy orgulloso por el rendimiento y por como jugamos, marcando dos goles, pero todos nos sentimos frustrados por el resultado porque tenemos la sensación de que debería haber sido una victoria", lamentó el entrenador del Forest Oliver Glasner.

El Liverpool volverá a la acción el viernes en casa del Ipswich en la tercera jornada de Premier League antes de recibir el 9 de septiembre al Atlético de Madrid en la primera fecha de la Liga de Campeones de Europa.

El otro gran duelo del sábado enfrentará al Tottenham y al Newcastle (16H30 GMT).

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