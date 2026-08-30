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Julián Álvarez
Julián Álvarez

Julián Álvarez vuelve a entrenarse con el grupo

Ha vuelto a entrenarse con el grupo tras ser baja el sábado en la victoria liguera

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    Julián Álvarez vuelve a entrenarse con el grupo
    Julián Alvarez (ARCHIVO DL)

    El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez volvió a entrenarse con el grupo este domingo, tras la indisposición que le impidió ejercitarse el miércoles y el jueves y su práctica en solitario del viernes.

    Situación del jugador

    A dos días para el final del mercado, que se cierra en la medianoche del martes, la "Araña" ha vuelto a entrenarse con el grupo tras ser baja el sábado en la victoria liguera 3-1 sobre el Sevilla por la indisposición que le impidió entrenarse el miércoles y el jueves.

    "El plan es clarísimo, tuvo unos días que no se encontró bien, ayer ya entrenó, esperamos que se reintegre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de liga", dijo el sábado el director de Fútbol del Atlético, Mateu Alemany, a Movistar+ antes del encuentro contra el Sevilla.

    Posición del club

    Alemany volvió a reiterar la posición del club de no vender al jugador al FC Barcelona a pocos días para el final del mercado estival.

    "Creo que hemos sido muy claros y muy contundentes. Lo ha hecho en una nota pública hace poco el consejo de administración del club, lo ha dicho Miguel Angel Gil, nuestro CEO, reiteradamente, claramente, contundentemente. A ellos me remito, ¿para qué hablar más?", añadió Alemany.

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    "La única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ningún concepto", insistió el jueves el consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, recordando que tiene el apoyo de los accionistas y directores del club.

    • Con la salida al Barça cerrada, una posible alternativa sería Inglaterra, según los medios españoles, aunque esta opción no sería del agrado del jugador.

    gr/dam/

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