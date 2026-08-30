Real Madrid se da un festín ante el Málaga y es líder liguero

El Real Madrid goleó 4-0 al Málaga en el Santiago Bernabéu, este domingo en la tercera fecha del campeonato español, para ponerse en cabeza de LaLiga.

Jude Bellingham abrió el marcador (19') y provocó el tanto en propia puerta de Alfonso Herrero (26'), antes de que Kylian Mbappé hiciera el 3-0 (30) y Arda Güler pusiera el 4-0 ya en el descuento (90+1).

El Real Madrid sigue contando por victorias sus partidos en LaLiga, sumando un pleno de 9 puntos, tras un partido en el que fue el dominador absoluto ante el recién ascendido Málaga, que se mostró inofensivo en su visita a la capital.

Los merengues prácticamente se pasaron el encuentro en el campo de su rival gracias a una gran presión, bien efectuada que les permitía recuperar pronto la pelota.

Bellingham aprovechó una de esas recuperaciones para arrancar, acercarse al área contraria y soltar un disparo cruzado para hacer el 1-0 (19').

El inglés fue uno de los hombres más activos de su equipo, apareciendo continuamente en las acciones ofensivas de su equipo, pero también ayudando en las acciones defensivas.

"Estoy un poco más libre para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos", explicó Bellingham tras el partido a la televisión de su club.

"Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien", añadió.

Bellingham estuvo en el origen del segundo gol de su equipo cuando cabeceó un rechace del portero Alfonso Herrero, el defensa Carlos Puga intentó despejar, pero el balón rebotó en su portero para entrar en el arco (26').

El internacional inglés aún tendría una oportunidad más para ampliar su cuenta, pero su disparo se fue al palo (55').

El técnico José Mourinho calificó al inglés de "líder" en el campo.

"Es muy exigente consigo mismo y con los otros, y es algo que me gusta muchísimo", añadió Mou en rueda de prensa.

- Mbappé no falla -

El Real Madrid tenía ya completamente encarrilado el partido ante un Málaga, que se desgastó tratando de presionar la salida del Real Madrid, sin que los merengues tuvieran demasiados problemas para sortearlos.

Los malaguistas apenas pusieron en apuros a Thibaut Courtois que sólo se dio un susto en un disparo al palo de Rafa Rodríguez (43').

El conjunto de José Mourinho todavía pondría más tierra de por medio antes del descanso por medio de Mbappé.

El delantero francés aprovechó un pase de Trent Alexander-Arnold para soltar un disparo en el área que puso el 3-0 definitivo en el marcador.

Mbappé, que ya fue el máximo artillero de LaLiga en las dos últimas temporadas, se apuntó su cuarto tanto en tres partidos de campeonato para ponerse al frente de la tabla de goleadores por delante del atlético Alex Baena y los barcelonistas Raphinha y Fermín López (3 tantos).

El gol fue la puntilla para el Málaga que, pese a todo, siguió apretando sin demasiado acierto a un Real Madrid, que tras el descanso y con la ventaja en el marcador bajó un punto en su intensidad.

"Cuando estás ganando 3-0 puede haber esta tendencia de perder un poco el orden, a relajarse un poquito", dijo el técnico portugués del Real Madrid.

Mourinho, deseoso de mantener a todos enchufados como ha afirmado en varias ocasiones, movió el banquillo para dar entrada a hombres como Yan Diomande, que sigue sumando minutos, o Arda Guller, que acabaría fabricando el cuarto gol en colaboración con el brasileño Vinicius.

El turco, que había salido por Bellingham (87), condujo, pasó a Vinícius que se internó hasta la línea de fondo para pasar un balón, que Güller no tuvo más que empujar en boca de gol para rubricar el 4-0 definitivo (90+1).

El Real Madrid recupera el liderato liguero, a la espera el FC Barcelona el lunes contra el Rayo Vallecano.

En los otros encuentros del día, el Athletic Club ganó 2-0 en el campo del Celta, sumando así sus primeros puntos en esta Liga, mientras que el Deportivo de La Coruña venció 3-1 al Valencia y logró su primer triunfo desde su regreso a la primera división.

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