El Dibu, titular con el Chelsea horas después de su fichaje

El nuevo arquero argentino del Chelsea, Emiliano "Dibu" Martínez, aparece entre los titulares de los Blues para enfrentarse al Brighton en Premier League este domingo, apenas unas horas después de confirmarse su traspaso desde el Aston Villa.

Detalles del traspaso

El campeón del mundo con Argentina en 2022 y finalista en 2026 figura en el once inicial de Xabi Alonso, en detrimento de Mike Penders, que será suplente, y del español Robert Sánchez, titular habitual y fuera de la convocatoria.

Trayectoria de Martínez

Según la prensa británica, el traspaso se habría cerrado por unos 7,5 millones de libras (10 millones de dólares, 8,77 millones de euros) y el Chelsea precisó que firmó por tres años.

El arquero de 33 años llegó al Aston Villa en 2020, procedente del Arsenal, donde encadenó cesiones y el rol de suplente sin llegar a imponerse como arquero titular.

Ese papel sí le fue concedido en Villa Park, y el pasado mes de mayo logró levantar la Europa League, para culminar sus seis temporadas en Birmingham.

"Por sus actuaciones estelares y su contagiosa competitividad, Emi siempre será recordado por su parte en nuestro trayecto y éxito reciente", reconoció el Aston Villa en un comunicado.

Reconocimientos individuales

Sus años en el Aston Villa, con 256 partidos entre todas las competiciones, han coincidido con su asentamiento como guardameta titular de la selección argentina, con la que levantó el Mundial 2022 y dos Copas América (2021, 2024).

A nivel individual, ha sido galardonado con el Trofeo Yashin en dos ocasiones (2023, 2024), premio entregado al mejor guardameta del año por la revista France Football, durante la ceremonia del Balón de Oro.

El Chelsea por su parte anunció estar "encantado" con la llegada del Dibu.

"Estoy encantado de estar en este club de fútbol", declaró Martínez, citado en el comunicado del Chelsea.

"Quiero tener éxito aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí, a este club, porque es un equipo que gana títulos así que creo que es una buena unión", añadió.

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