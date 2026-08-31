Con dolor "en el alma", Messi cierra su era con la selección argentina

Lionel Messi puso fin este lunes a su capítulo glorioso con la selección de Argentina, tras una trayectoria de dos décadas que lo llevó de las derrotas más dolorosas a la gloria mundial en Catar 2022.

El fin de la carrera internacional del astro, de 39 años, ocurre luego de que perdiera la final de la Copa del Mundo 2026 ante España el 19 de julio.

Y tres semanas después del fallecimiento de su padre y representante Jorge Messi, considerado el bastón del ahora excapitán de la Albiceleste.

Con un "gracias Dios por hacerme argentino", Messi anunció su retiro internacional en una emotiva carta de puño y letra fotografiada y publicada en Instagram.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta", escribió.

El Diez pone fin de esta manera a 21 años de representar a su país, con el que ganó el Mundial de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, así como la Finalissima de 2022. Jugó más partidos (207) y anotó más goles que nadie (125).

"Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", sostuvo Messi.

- Tristeza albiceleste -

El entrenador Adrián Coria dijo a la AFP que mantiene el orgullo de haberlo "disfrutado" cuando lo dirigió en las inferiores del club Newell's Old Boys de su Rosario natal.

En un mensaje dirigido al zurdo, agregó: "Tenés la admiración de una juventud que está atrás tuyo y te respeta, de chiquitos que apenas pueden pronunciar tu nombre y de países de todo el mundo que festejan tu juego y tus victorias".

Para los argentinos de a pie la noticia fue un golpe, aunque esperable desde que la Pulga anunció que el de Norteamérica 2026 fue su sexto y último Mundial.

También mostraron su tristeza numerosos excompañeros internacionales, como Ángel Di María, y el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

"Estoy súper triste de que se retire, aunque lo siento como algo natural", dijo a la AFP Luz Nobili, una música argentina de 34 años.

La conmoción no se limitó a Argentina. En Brasil, tierra de una rivalidad histórica con la Albiceleste, muchos aficionados también lamentaron el adiós del rosarino.

"Para nosotros, los brasileños, es un alivio. Así, nuestro camino se va a volver un poco más fácil. Pero creo que, en general, el fútbol acaba perdiendo", dijo Rafael Ribeiro Gomes, de 27 años, a la AFP en Rio de Janeiro.

La Pulga sufrió para conquistar a sus compatriotas, rendidos ante la figura del fallecido Diego Maradona, y trasladar a Argentina la magia con la que enamoró al mundo en el FC Barcelona (2004-21).

Pero alzó vuelo de la mano del seleccionador Lionel Scaloni, junto a quien comandó la que muchos consideran la mejor Albiceleste de la historia.

"Muchas gracias, hombre imposible (increíble)", lo homenajeó en X el presidente argentino, Javier Milei.

"Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", afirmó por su parte la selección argentina.

- Líder -

Scaloni rodeó al ídolo con un plantel de soldados que se desvivieron por su capitán y regresaron a Argentina a lo más alto de la élite, tras una sequía de títulos de casi tres décadas.

Antes de la llegada del seleccionador, quien asumió en 2018, Messi tuvo reveses dolorosos como las derrotas en las finales del Mundial de Brasil 2014 y de las Copas América de 2015 y 2016.

En 2016 llegó incluso a anunciar un retiro que resultó temporal para alegría del fútbol. Se radicó siete años después en la MLS de Estados Unidos, una liga menor pero que le permitió ahorrar energía para explotar con su país.

A pesar de acariciar los 40 años, una edad en la que la mayoría de jugadores ya han colgados los botines, Messi fue una de las grandes figuras en Norteamérica 2026 con ocho goles y un fútbol a la altura de sus mejores momentos.

Pero en el juego definitivo ante La Roja (1-0) tuvo una de sus peores actuaciones, aunque luego reconocería que no tuvo piernas para defender el título conquistado en Catar, el tercero de Argentina (1978 y 1986) en la máxima cita del balompié.

"Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!", escribió el ídolo.

- Golpe íntimo -

Tras poner fin a su ciclo internacional, las dudas pasan ahora por su continuidad en el Inter Miami, con el que tiene contrato hasta 2028.

Días después de la muerte de su padre, el 8 de agosto, el atacante avisó que evaluaba anticipar su retiro completo.

El ganador de ocho Balones de Oro reveló que escribió el texto de su despedida de la Albiceleste dos días después de perder la final del Mundial.

Y que el fallecimiento de su padre -a los 68 años, por un cáncer, según medios- impulsó la decisión de sepultar su aventura con su país.

"Después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes" de dejar la Albiceleste, explicó.

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