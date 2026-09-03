Brasil anuncia amistosos con Japón y Singapur para cerrar el 2026

Brasil, inmerso en un proceso de reconstrucción tras su decepcionante actuación en el Mundial de 2026, disputará en noviembre sus dos últimos partidos del año frente a Japón y Singapur en una gira por el sudeste asiático, informó este miércoles la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Según el organismo, la Canarinha jugará primero ante Japón, el 14 de noviembre, y tres días después se medirá con Singapur, en encuentros previstos en el moderno Estadio Nacional de Singapur (55.000 espectadores).

"Los amistosos en Singapur representan un paso más importante en la construcción de la selección brasileña para los próximos años", afirmó el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, citado en un comunicado de la organización.

Antes de esa gira asiática, Brasil disputará en septiembre una serie de amistosos frente a Australia e India.

Eliminación en Mundial

La Seleçao enfrentará dos veces a los Socceroos, el 25 de septiembre en Townsville y el 29 en Brisbane, y posteriormente disputará un inédito duelo ante India el 3 de octubre en Calcuta.

La Canarinha quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 tras caer 2-1 ante Noruega, en un torneo que además marcó el final de la trayectoria internacional de Neymar.

El máximo goleador histórico de Brasil, con 80 tantos, confirmó posteriormente que no volverá a vestir la camiseta de la selección.

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