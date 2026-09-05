Flick espera contar con Lamine Yamal para Valencia tras sufrir un golpe

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, confió este sábado en poder contar con su joven estrella Lamine Yamal en el partido de LaLiga contra el Valencia, tras sufrir el jugador un golpe y entrenar aparte.

"Tuvo un dolor por un golpe y pensamos que lo mejor sería que se entrenase por separado", explicó el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido del domingo de la cuarta fecha liguera en Valencia.

"Después de la sesión dijo que estaba bien, que todo va bien, así que espero que viaje y obviamente podría jugar mañana", añadió.

El entrenador alemán trató de mostrarse optimista, pero sin perder la cautela respecto a su joven campeón del mundo.

"Habrá que esperar a mañana. Tendremos que decidir. Quizás decidamos que es mejor que descanse o que empiece de inicio ya veremos, hablaré con él y tomaré la decisión", explicó Flick.

El entrenador del Barcelona volvió a elogiar a Lamine, que está recuperando su mejor nivel tras un inicio de temporada algo irregular.

Frente a la gestión hecha con otros jugadores que estuvieron en el Mundial, Lamine ha disputado prácticamente al completo los tres partidos de LaLiga disputados hasta ahora.

"Vemos como ha llegado al nivel que necesita tener sobre todo en el último partido donde estuvo sobresaliente", recordó Flick, en referencia a la goleada 5-2 al Rayo Vallecano del lunes pasado en la que Lamine marcó un doblete.

Posible debut de Gabriel Jesus

"Fue un muy buen partido por su parte y yo creo que él puede gestionar los 90 minutos fácilmente", insistió Flick.

El técnico alemán también adelantó que el delantero brasileño Gabriel Jesus, último fichaje azulgrana podría tener sus primeros minutos con su nuevo equipo.

"Lo que he visto en las últimas sesiones de entrenamiento me ha gustado, quizás no está al 100%, pero está listo para poder disputar algunos minutos", dijo.

"Puede ser una opción para el partido de mañana, sobre todo en la segunda mitad. Veremos como va, veremos como va el partido y ya decidiremos pero yo creo que está listo", dijo Flick.

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