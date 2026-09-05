Modric, a punto de cumplir 41 años, seguirá en la selección croata

La leyenda Luka Modric, que cumplirá 41 años el 9 de septiembre, estará en la convocatoria de Croacia para la próxima Liga de las Naciones, que comenzará a finales de este mes, anunció este sábado la Federación Nacional Croata (HNS).

El centrocampista, con 202 partidos internacionales, disputó el Mundial de Norteamérica 2026, el quinto de su carrera, en el que Croacia fue eliminado en dieciseisavos de final al caer 2-1 contra Portugal el 2 de julio.

No será el último baile del Balón de Oro 2018 con su selección nacional.

El mejor jugador del Mundial de Rusia 2018, en el que Croacia alcanzó la final, perdida contra Francia, hizo saber al seleccionador, Slaven Bilic, y al presidente de la Federación, Marijan Kustic, que seguía a disposición, indicó la HNS.

Citado en el comunicado, Bilic, que anunciará su próxima lista el lunes, se declaró "muy contento con la decisión de Luka porque todos sabemos lo que representa para Croacia dentro y fuera del campo".

Modric, que celebrará sus 41 años el miércoles, prolongó recientemente por un año su contrato con el AC Milan, hasta junio de 2027.

El centrocampista alcanzó la cima de su carrera en clubes con el Real Madrid, donde jugó de 2012 a 2025 y ganó seis Ligas de Campeones de Europa.

Próximos compromisos

Su primera convocatoria con Croacia se remonta a más de 20 años, al 1 de marzo de 2006.

La selección balcánica comenzará la próxima Liga de las Naciones con un desplazamiento a la República Checa, en Praga el 26 de septiembre, antes de viajar a España, a Sevilla, tres días más tarde.

ljv/pb/pm/ma